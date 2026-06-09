Bombardeios atingiram as regiões de Kharkiv e Zaporizhzhia nesta terça-feira (9)AFP
Ataques russos matam ao menos 5 pessoas e deixam quase 50 feridos na Ucrânia
ONU estima mais de 15,8 mil civis mortos desde o início da invasão russa em 2022
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Gustavo Maciel foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado
Morre Anthony Guidera, ator de 'O Poderoso Chefão 3' e 'Armageddon', aos 65 anos
Artista teve um ataque cardíaco e a família decidiu desligar os aparelhos de suporte à vida
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Brasileiro é morto a tiros nos Estados Unidos
Autor do crime ainda não foi identificado
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Segundo agência estatal, pelo menos nove pessoas morreram em decorrência dos bombardeios
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