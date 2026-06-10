Em mensagem, Epstein diz que ajudou Gates com medicamentos para 'remediar consequências' de relações sexuais - Reprodução

Em mensagem, Epstein diz que ajudou Gates com medicamentos para 'remediar consequências' de relações sexuaisReprodução

Publicado 10/06/2026 12:46

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, compareceu nesta quarta-feira (10) ao Congresso dos Estados Unidos para testemunhar diante de uma comissão que investiga as conexões do criminoso sexual Jeffry Epstein.

O bilionário e filantropo aparece entre os nomes mencionados em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça, que revelaram amizades próximas, operações financeiras ilícitas e fotos privadas de personalidades proeminentes com Epstein.

O financista foi encontrado morto em sua cela de prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual envolvendo menores de idade.

"Espero que meu depoimento seja útil para o trabalho, um importante trabalho, do comitê para encontrar justiça para as vítimas", disse Gates aos jornalistas ao entrar na sala de audiências, sem responder a mais perguntas.

A comissão convocou Gates depois que documentos divulgados pelo Departamento de Justiça levantaram novas dúvidas sobre seus contatos com Epstein. Um porta-voz de Gates disse à reportagem que o bilionário via com bons olhos a oportunidade de comparecer ao Congresso e ressaltou que nunca havia testemunhado nem participado das atividades ilegais de Epstein.

Os arquivos do caso incluem um rascunho de e-mail aparentemente escrito por Epstein em 2013, no qual ele menciona relações extraconjugais de Gates.

Na mensagem, que ao que parece não chegou a ser enviada, o criminoso sexual se gabava de ter ajudado "Bill" a conseguir medicamentos para "remediar as consequências de ter tido relações sexuais com garotas russas".

Em fevereiro, Gates declarou aos membros do conselho de sua fundação que os vínculos com Epstein foram um "grande erro". Naquela ocasião, Gates reconheceu dois casos extraconjugais, mas negou qualquer relação com vítimas de Epstein.

Outras figuras importantes já compareceram perante o comitê, entre elas Bill e Hillary Clinton, e o secretário de Comércio Howard Lutnick.