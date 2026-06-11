Donald Trump afirmou que quer tomar Ilha de Kharg, um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã - AFP

Donald Trump afirmou que quer tomar Ilha de Kharg, um dos principais terminais de exportação de petróleo do IrãAFP

Publicado 11/06/2026 10:25 | Atualizado 11/06/2026 10:51





Em publicação na Truth Social, Trump alegou que a Marinha, a Força Aérea, os radares, os sistemas antiaéreos e "a maior parte da capacidade ofensiva" do Irã já foram eliminados. "Os Estados Unidos estarão atingindo o Irã muito duramente esta noite", escreveu.



O presidente também declarou que, em um futuro próximo, Washington tomará a Ilha de Kharg e "outros pontos de infraestrutura petrolífera", assumindo "controle total" dos mercados de petróleo e gás iranianos. Localizada no Golfo Pérsico, a Ilha de Kharg é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã e um dos ativos mais estratégicos do setor energético do país.



Na mesma publicação, Trump comparou a possível iniciativa à política adotada pelos EUA em relação à Venezuela, afirmando que ela tem funcionado "de forma brilhante" para ambos os países.



EUA e Irã O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (11) que as forças americanas atacarão o Irã "muito duramente" nesta noite e ameaçou assumir o controle da Ilha de Kharg e de outras infraestruturas energéticas iranianas.Em publicação na Truth Social, Trump alegou que a Marinha, a Força Aérea, os radares, os sistemas antiaéreos e "a maior parte da capacidade ofensiva" do Irã já foram eliminados. "Os Estados Unidos estarão atingindo o Irã muito duramente esta noite", escreveu.O presidente também declarou que, em um futuro próximo, Washington tomará a Ilha de Kharg e "outros pontos de infraestrutura petrolífera", assumindo "controle total" dos mercados de petróleo e gás iranianos. Localizada no Golfo Pérsico, a Ilha de Kharg é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã e um dos ativos mais estratégicos do setor energético do país.Na mesma publicação, Trump comparou a possível iniciativa à política adotada pelos EUA em relação à Venezuela, afirmando que ela tem funcionado "de forma brilhante" para ambos os países.EUA e Irã voltaram a trocar ataques durante a madrugada desta quinta-feira , rompendo o acordo de cessar-fogo firmado em abril.

Espaço para negociação

Após a publicação na rede social, Trump disse, em entrevista à Fox News, que Teerã está em contato com Washington para tentar chegar a um acordo. "O Irã está negociando conosco para chegar a um acordo, mas eles são orgulhosos", declarou.



Apesar de afirmar à Fox News que sua preferência seria tomar a Ilha de Kharg, um dos principais terminais de exportação de petróleo iraniano, Trump reconheceu que não sabe se os EUA têm "apetite" para essa medida. O presidente voltou a adotar um tom agressivo ao dizer que Washington "não está atingindo o Irã com força suficiente" e que os ataques desta noite serão ainda "mais poderosos".



Trump também afirmou que os EUA desativaram mísseis, radares e outros sistemas de defesa iranianos e que aeronaves americanas estão sobrevoando o território do país. "Temos o Irã exatamente onde queremos", disse. Segundo ele, o regime iraniano é "bom apenas em propaganda, não em lutar".



Ao mesmo tempo, o republicano reiterou que prefere evitar ataques contra infraestrutura civil. Trump afirmou que não deseja atingir pontes de usinas de energia ou instalações de tratamento de água, argumentando que a população seria diretamente prejudicada. "As pessoas não conseguiriam beber água Eu não quero fazer isso", declarou.



O presidente também voltou a afirmar que não permitirá que o Irã obtenha armas nucleares e disse que prefere alcançar um acordo diplomático "agora". Questionado sobre uma eventual operação terrestre, afirmou que não deseja enviar tropas ao país, embora tenha ressaltado que poderia fazê-lo se mudar de ideia.



Ameaças econômicas

Em paralelo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, elevou o tom das ameaças econômicas contra Teerã. Em publicação no X, afirmou que o regime iraniano perderá o "jogo de soma zero" que está travando e advertiu que qualquer dano causado a aliados americanos no Golfo será compensado com recursos extraídos de contas iranianas. Segundo Bessent, "cada ataque lançado pelo Irã apenas aprofundará as consequências econômicas e financeiras" enfrentadas pelo país.