Ataques americanos miraram instalações no sul do Irã - Reprodução / X

Ataques americanos miraram instalações no sul do IrãReprodução / X

Publicado 11/06/2026 07:31

Os Estados Unidos afirmaram na noite desta quarta-feira (10) que concluíram uma nova série de bombardeios contra o Irã, que respondeu com ataques a bases americanas na região e a ameaça de mirar em qualquer embarcação que transitar pelo Estreito de Ormuz.

BREAKING: An IRGC command and control center has just been decimated by US strikes. pic.twitter.com/ke8cWJgvVh — Eyal Yakoby (@EYakoby) June 11, 2026

"Membros do Corpo de Marines, da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos realizaram ataques de precisão contra alvos iranianos que representavam uma ameaça às forças americanas e aos navios mercantes internacionais que transitavam por águas regionais", informou na rede social X o comando militar para o Oriente Médio (Centcom), que alegou "legítima defesa" em mensagem anterior.



A imprensa iraniana reportou explosões na costa sul do país, perto do Estreito de Ormuz, onde forças americanas haviam atingido na véspera instalações de defesa aérea, radares e parte da infraestrutura. Após essas hostilidades, o Exército iraniano anunciou que atacaria qualquer embarcação que passasse pelo estreito, o qual anunciou que havia sido "totalmente fechado para qualquer tipo de navio".



Citada pela imprensa local, a Marinha iraniana informou que "dois navios que tentavam cruzar ilegalmente" a via haviam sido atacados. Os Estados Unidos, no entanto, desmentiram o fechamento do estreito. A imprensa iraniana também afirmou que Teerã atacou o quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos no Bahrein, em resposta aos novos ataques de Washington contra o seu território.



O Irã também reivindicou a autoria de ataques noturnos contra outra base na Jordânia, em resposta aos ataques americanos, desencadeados pela derrubada de um helicóptero americano na última segunda-feira (8), atribuída a Teerã.



Trump disse na noite de quarta-feira ao canal Fox News que funcionários do alto escalão iraniano lhe telefonaram para pedir que parasse com os bombardeios contra seu território, uma afirmação desmentida pela Guarda Revolucionária iraniana.



Antes dos novos ataques, o presidente americano havia advertido que os Estados Unidos atacariam o Irã "muito duramente". "Estávamos realmente perto de um acordo, mas eles continuam nos enrolando, continuam nos fazendo de bobo", declarou na Casa Branca.



Ataques dos EUA tornam a trégua 'praticamente sem sentido', diz Irã "Membros do Corpo de Marines, da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos realizaram ataques de precisão contra alvos iranianos que representavam uma ameaça às forças americanas e aos navios mercantes internacionais que transitavam por águas regionais", informou na rede social X o comando militar para o Oriente Médio (Centcom), que alegou "legítima defesa" em mensagem anterior.A imprensa iraniana reportou explosões na costa sul do país, perto do Estreito de Ormuz, onde forças americanas haviam atingido na véspera instalações de defesa aérea, radares e parte da infraestrutura. Após essas hostilidades, o Exército iraniano anunciou que atacaria qualquer embarcação que passasse pelo estreito, o qual anunciou que havia sido "totalmente fechado para qualquer tipo de navio".Citada pela imprensa local, a Marinha iraniana informou que "dois navios que tentavam cruzar ilegalmente" a via haviam sido atacados. Os Estados Unidos, no entanto, desmentiram o fechamento do estreito. A imprensa iraniana também afirmou que Teerã atacou o quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos no Bahrein, em resposta aos novos ataques de Washington contra o seu território.O Irã também reivindicou a autoria de ataques noturnos contra outra base na Jordânia, em resposta aos ataques americanos, desencadeados pela derrubada de um helicóptero americano na última segunda-feira (8), atribuída a Teerã.Trump disse na noite de quarta-feira ao canal Fox News que funcionários do alto escalão iraniano lhe telefonaram para pedir que parasse com os bombardeios contra seu território, uma afirmação desmentida pela Guarda Revolucionária iraniana.Antes dos novos ataques, o presidente americano havia advertido que os Estados Unidos atacariam o Irã "muito duramente". "Estávamos realmente perto de um acordo, mas eles continuam nos enrolando, continuam nos fazendo de bobo", declarou na Casa Branca.

O cessar-fogo em vigor entre Irã e Estados Unidos desde 8 de abril praticamente não faz mais sentido, afirmou nesta quinta-feira (11) a diplomacia iraniana após os bombardeios americanos.



"Os ataques ilegais e criminosos perpetrados pelos Estados Unidos nas últimas horas não apenas constituem uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas (...), mas também tornam a trégua algo praticamente sem sentido", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.



O Paquistão, país que atua como mediador na guerra entre Estados Unidos e Irã, lamentou a "escalada" militar dos últimos dias e reiterou seu apelo por uma "solução negociada".



"A diplomacia e o diálogo devem ser os princípios orientadores para alcançar uma solução negociada para todas as questões", declarou à imprensa em Islamabad o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores paquistanês, Tahir Andrabi.



Na Jordânia, o Exército anunciou que derrubou 20 mísseis iranianos, depois que a Guarda Revolucionária de Teerã reivindicou um ataque contra um centro de comando americano no país.



"Na madrugada de quinta-feira, os sistemas de defesa antiaérea e a Força Aérea interceptaram e derrubaram 20 mísseis lançados a partir do Irã em direção a Azraq", onde fica a base americana, declarou uma fonte militar.



A instalação fica 80 km ao leste da capital, Amã. Segundo o Exército, a interceptação não provocou vítimas ou danos.