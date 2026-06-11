Entre os escritórios afetados estão o escritório de relações públicas da Marinha e o gabinete do secretário do ExércitoDANIEL SLIM / AFP
Suspeita de incidente com materiais perigosos no Pentágono era alarme falso, diz TV dos EUA
Corredores do segundo ao quinto andares foram esvaziados
Suspeita de incidente com materiais perigosos no Pentágono era alarme falso, diz TV dos EUA
Corredores do segundo ao quinto andares foram esvaziados
Pentágono é fechado após 'incidente com materiais perigosos'
Equipe de segurança informou detecção de problema na qualidade do ar
Trump diz que Estados Unidos atacarão Irã 'muito duramente'
Presidente americano declarou intenção de tomar o controle do petróleo do país persa
Papa denuncia 'indiferença' com os imigrantes em reta final de viagem à Espanha
Leão XIV visitou porto símbolo da crise migratória, nas Ilhas Canárias
EUA lançam ataques contra Irã, que responde com fechamento de Ormuz
Bombardeios ocorreram após Trump reclamar de demora nas negociações para um acordo de paz
Ator de 'X-Men' revela diagnóstico de câncer 'extremamente raro'
Doença afeta um em cada 750 homens