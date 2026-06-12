Musk controla aproximadamente 42% do capital da SpaceX - AFP

Musk controla aproximadamente 42% do capital da SpaceXAFP

Publicado 12/06/2026 13:46

As ações da SpaceX, empresa de Elon Musk, dispararam mais de 30% nesta sexta-feira (12), chegando a 175 dólares em seu primeiro dia de negociação após a maior oferta pública inicial da história, o que transformou o empresário polêmico no primeiro trilionário do mundo.



Espera-se que essa operação de grande envergadura, com a qual Musk pretende levantar mais de 75 bilhões de dólares (381 bilhões de reais), dê início a uma série de importantes aberturas de capital de empresas de inteligência artificial nos próximos meses.



A estreia no mercado Nasdaq de Nova York corou semanas de frenesi entre investidores em torno da companhia de foguetes, agora transformada em um conglomerado de inteligência artificial e satélites.



“A SpaceX quer levá-los à Lua, levá-los a Marte e, em última instância, além”, declarou Musk durante um evento de lançamento na Starbase, no Texas, cercado por sua equipe.



“Estou absolutamente confiante de que, com uma equipe incrível que temos aqui na SpaceX, conseguiremos isso para vocês”, acrescentou.



Cem pessoas se reuniram em frente à sede da Nasdaq em Nova York.



A SpaceX comemorou a ocasião com um letreiro em neon na Times Square que dizia: “Construindo a infraestrutura para o futuro”.



“Musk estabelece metas muito futuristas que ninguém mais está considerando, e acho que isso gerou muita empolgação entre as pessoas”, comentou Sarin Sio, da empresa financeira Dovetail, após participar do evento na sede da Nasdaq.



A empresa fixou o preço de mais 555 milhões de ações em 135 dólares cada (686 reais) em um documento apresentado na quinta-feira ao órgão regulador dos mercados dos Estados Unidos, avaliando a SpaceX em pouco menos de 1,8 trilhão de dólares (9,14 trilhões de reais).



A alta de sexta-feira elevou seu valor de mercado para cerca de 2 trilhões de dólares (10,16 trilhões de reais), colocando-a entre as 10 empresas americanas mais valiosas, à frente de Tesla, Meta (matriz do Facebook) e Walmart.



As opções sobre quase 83 milhões de ações adicionais podem elevar o total captado para acima de 86 bilhões de dólares (437 bilhões de reais).



Fundada por Musk em 2002, a SpaceX se expandiu até se tornar uma importante operadora de satélites, incorporando uma empresa de inteligência artificial xAI, que inclui a plataforma de redes sociais X (antigo Twitter).



O conglomerado, que é negociado sob o código “SPCX”, tem sido alvo de grande atenção para ver como Wall Street absorveu a oferta.



A SpaceX se antecipou a outros gigantes da IA que pretendem abrir capital. Tanto a OpenAI quanto a Anthropic apresentaram recentemente a documentação inicial aos reguladores.



Essa oferta pública inicial ocorre pouco mais de um ano depois de Musk deixar o governo do presidente Donald Trump, após liderar durante meses a polêmica iniciativa Doge para cortar gastos públicos, tudo isso enquanto conciliava suas funções como diretor-executivo da Tesla e da SpaceX.



O apoio de Musk a Trump e aos populistas de direita na Europa — somados a uma longa lista de comentários incendiários no X — transformou o empresário em uma figura profundamente divisiva.



Ainda assim, essa histórica abertura de capital demonstra que continua contando com o apoio dos investidores.



Segundo a Bloomberg, a oferta registrou uma demanda mais de quatro vezes superior à oferta inicial.

Novos ricos

Espera-se que essa oferta pública inicial gere milhares de novos milionários e bilionários, permitindo que funcionários atuais e antigos —assim como uma longa lista de investidores— capitalizem seus investimentos após vários quase 25 anos de história da empresa.



As finanças da companhia despertam certa cautela em Wall Street, já que sua valorização depende em grande medida de que Musk cumpra promessas dignas de ficção científica, como instalar centros de dados no espaço e levar seres humanos a Marte utilizando tecnologia ainda não testada.



Grande parte do sucesso futuro depende da enorme expansão do serviço de internet via satélite Starlink, da SpaceX, assim como do sucesso da xAI —criadora do chatbot Grok e concorrente da OpenAI e da Anthropic impulsionada por Musk—, que ainda não conseguiu decolar.



Embora a SpaceX tenha crescido rapidamente —sua receita atingiu 18,7 bilhões de dólares (95 bilhões de reais) em 2025—, a empresa também registra prejuízos, com um resultado líquido negativo de 4,9 bilhões de dólares (24,9 bilhões de reais), devido principalmente ao investimento para desenvolver capacidades de IA.



Em uma previsão extraordinária, a documentação apresentada pela SpaceX afirma que a empresa poderia gerar mais de 28,5 trilhões de dólares (144,83 trilhões de reais) em receitas de seus diversos mercados.



Esse marco consolida Musk como a pessoa mais rica do mundo, com ampla vantagem, ofuscando a fortuna de qualquer outro bilionário.