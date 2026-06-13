Imagens do local do acidente mostram destroços da aeronave espalhados por um campo - Reprodução / Redes sociais

Imagens do local do acidente mostram destroços da aeronave espalhados por um campoReprodução / Redes sociais

Publicado 13/06/2026 09:37

Cinco militares da Força Aérea Indiana morreram quando uma aeronave de transporte caiu durante um voo de treinamento de rotina no estado de Assam, no nordeste do país, disseram autoridades neste sábado, 13.

A aeronave de transporte AN-32 caiu perto da área de Jorhat, em Assam, informou a Força Aérea Indiana em um comunicado divulgado no X.

Imagens do local do acidente mostram destroços da aeronave espalhados por um campo. A Força Aérea expressou suas condolências às famílias dos falecidos.

Esta é a segunda queda de avião na região nos últimos dois meses. Em março, dois pilotos da Força Aérea Indiana morreram quando um caça Sukhoi Su-30MKI caiu durante uma missão de treinamento de rotina também em Assam.