Emmanuel Macron falou sobre o tema neste domingo em um vídeo publicado em seu perfil na rede social X - Redes sociais / Reprodução

Emmanuel Macron falou sobre o tema neste domingo em um vídeo publicado em seu perfil na rede social XRedes sociais / Reprodução

Publicado 14/06/2026 19:38 | Atualizado 14/06/2026 19:39

''As grandes potências do G7 discutirão a partir de segunda-feira em Evian, na França, as "consequências" do acordo entre os Estados Unidos e o Irã e a reabertura do Estreito de Ormuz'', disse o presidente Emmanuel Macron em um vídeo publicado na plataforma X (antigo Twitter) neste domingo (14).

"O objetivo será analisar as consequências desse acordo, o apoio ao Líbano, a reabertura do Estreito de Ormuz no longo prazo e, obviamente, a conclusão de um acordo sobre o programa nuclear e balístico do Irã", afirmou o presidente francês em um vídeo publicado em seu Instagram.

Macron receberá na próxima segunda-feira (15), na cidade às margens do lago Léman, Donald Trump e os líderes da Alemanha, Canadá, Itália, Japão e Reino Unido.