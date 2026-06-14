Emmanuel Macron falou sobre o tema neste domingo em um vídeo publicado em seu perfil na rede social XRedes sociais / Reprodução
Macron diz que G7 abordará 'reabertura de Ormuz a longo prazo' após acordo entre Irã e EUA
Presidente da França receberá líderes de diversos países na próxima segunda-feira
Macron diz que G7 abordará 'reabertura de Ormuz a longo prazo' após acordo entre Irã e EUA
Presidente da França receberá líderes de diversos países na próxima segunda-feira
Mediador paquistanês anuncia que acordo entre EUA e Irã foi alcançado
Assinatura do documento está prevista para a próxima sexta-feira, 19
Secretário-geral da ONU condena ataque de Israel ao Líbano durante possível acordo para fim de guerra
António Guterres diz que conflito tem causada impacto 'desvatador' na economia mundial
Irã adverte sobre resposta 'iminente' a ataque israelense contra subúrbio de Beirute
Ofensiva causou ao menos três mortes
Trump diz que acordo com Irã será assinado em algumas horas e critica Israel
Presidente norte-americano relata 'atraso no processo' após ataque a capital libanesa
Israel bombardeia sul de Beirute e deixa três mortos em reduto do Hezbollah
Ofensiva ocorre após lançamento de drones contra território israelense e eleva tensões no Oriente Médio