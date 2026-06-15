Causa da morte não foi divulgada - Reprodução / Redes sociais

Causa da morte não foi divulgadaReprodução / Redes sociais

Publicado 15/06/2026 11:43

A atriz Anne Schedeen, conhecida por interpretar Kate Tanner em "Alf: O ETeimoso", morreu aos 77 anos. A informação foi divulgada pela família da artista neste domingo (14).

"É com o coração partido que compartilhamos a notícia de que Annie morreu em paz. Ela deixa um legado extraordinário de energia criativa, humor afiado, alegria pela família, adoração por cachorrinhos, ódio profundo por Trump, paixão por brechós e amor por uma boa história. Sentimos muito a sua falta. Nós a amávamos demais, assim como todos que a conheceram".

O comunicado da família também afirma que Anne adorava cachorrinhos, tinha um profundo desprezo por Trump e amava brechós e boas histórias.

Schedeen interpretou a mãe da família em "Alf: O ETeimoso" durante as quatro temporadas da série, exibidas entre 1986 e 1990. A atriz também participou de produções de destaque como "A Mulher Biônica" (1976), "O Incrível Hulk" (1979) e "Judging Amy" (2001), construindo uma carreira sólida, sobretudo na televisão americana das décadas de 1970, 1980 e 1990.

Em vez de flores, a família pediu que fossem feitas doações para uma das causas favoritas de Anne: a Habitat for Humanity, organização dedicada à construção e à melhoria de moradias para famílias de baixa renda.

Anne deixa o marido, Christopher Barrett, com quem foi casada por 55 anos, e a filha, Taylor Barrett, além de seus cães resgatados, Roo e Red.

A causa não foi divulgada.