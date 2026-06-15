Lula e Guy Parmelin teriam decidido aumentar cooperação em áreas como inteligência artificial e transição energéticaRicardo Stuckert / PR
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