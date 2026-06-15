Netanyahu diz que pretende concorrer nas próximas eleições israelensesArquivo / AFP
Netanyahu diz que luta contra o Irã não acabou e que Israel continuará em alerta para ameaças
Declaração do primeiro-ministro foi feita após acordo de paz ser fechado entre o país persa e os EUA
Netanyahu diz que luta contra o Irã não acabou e que Israel continuará em alerta para ameaças
Declaração do primeiro-ministro foi feita após acordo de paz ser fechado entre o país persa e os EUA
Musk diz que ficará surpreso se receita da SpaceX não superar US$ 1 trilhão em 2031
Empresa encerrou 2025 com receita de US$ 18,7 bilhões
Macron sinaliza apoio da França sobre acordo EUA-Irã, e Trump reafirma abertura de Ormuz
Presidente norte-americano afirmou que novo foco é na relação Ucrânia-Rússia
Irã diz sentir 'profunda desconfiança' em relação aos EUA apesar de acordo
Sentimento é consequência de longo histórico de 'maldades', afirmou Ministério das Relações Exteriores
Trump afirma que navios 'começam a sair' do Estreito de Ormuz
EUA esperam que ele volte a ser aberto ao tráfego marítimo 'sem pedágios'
Lula se reúne com presidente da Suíça antes da cúpula do G7
Líderes discutiram o comércio bilateral entre os países
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.