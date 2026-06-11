Lula disse que Trump não foi eleito para ser 'imperador do mundo'Ricardo Stuckert / PR
Lula recebe dados sobre redução de desmatamento e diz: 'vou mandar para os EUA'
Devastação da Amazônia foi um dos argumentos americanos para novo tarifaço
Autoridade Nacional de Segurança Nuclear investiga possível vazamento de material radioativo no Ipen
ANSN tomou conhecimento do incidente por meio de denúncia anônima
Governo federal dá nova destinação a 1,9 mil imóveis abandonados
Áreas públicas vão para moradia, regularização fundiária e outros usos
PF rejeita segunda proposta de delação de Vorcaro; PGR ainda analisa pedido de banqueiro
Informações apresentadas pelo dono do Banco Master não traziam novidades, de acordo com a avaliação dos investigadores
Câmara dos Deputados avança com projeto que aumenta penas para golpes digitais
Condenação pode atingir até 13 anos de prisão se for praticado em conjunto a uma organização criminosa ou estrutura profissionalizada
Sul, Sudeste e Centro-Oeste podem ter final de semana de chuva intensa
Fenômeno El Niño deve ganhar intensidade nos próximos meses
Nunes Marques escolhe Frederico Franco Alvim para chefiar órgão do TSE contra fake news
Advogado e cientista político já comandou a AEED entre fevereiro e agosto de 2022
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