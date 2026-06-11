Kassio Nunes Marques é o atual presidente do TSEFellipe Sampaio/STF
Nunes Marques escolhe Frederico Franco Alvim para chefiar órgão do TSE contra fake news
Advogado e cientista político já comandou a AEED entre fevereiro e agosto de 2022
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STF tem maioria por prazo de 60 dias para big techs cumprirem obrigações estruturais
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Investigado no caso Master, Ciro Nogueira vai representar o Brasil em evento da ONU
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Fomos surpreendidos com conjunto de matérias no Senado com alto impacto fiscal, afirma Ceron
'Pautas-bomba' que avançaram têm impacto de centenas de bilhões de reais para os cofres públicos
Alfa Inteligência: Lula tem 44% contra 41% de Flávio Bolsonaro no 2º turno, em empate técnico
Apesar da estimativa, rejeição do governo atual é de 56%
'Nós vamos anular tudo, não confie no MP'; escreveu fiscal preso por propina de R$ 1 bi em carta
Ex-auditor é investigado por tentar orientar envolvidos em esquema sobre como deveriam agir para escapar da Promotoria