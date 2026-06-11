Ciro Nogueira foi alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes relacionadas ao Banco MasterFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Investigado no caso Master, Ciro Nogueira vai representar o Brasil em evento da ONU
Deslocamento do senador foi autorizado com passagens áreas, diárias e seguro-viagem pela Casa Legislativa
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