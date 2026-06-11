PL foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara e tem como próximo passo a avaliação da CCJFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Câmara dos Deputados avança com projeto que aumenta penas para golpes digitais
Condenação pode atingir até 13 anos de prisão se for praticado em conjunto a uma organização criminosa ou estrutura profissionalizada
Câmara dos Deputados avança com projeto que aumenta penas para golpes digitais
Condenação pode atingir até 13 anos de prisão se for praticado em conjunto a uma organização criminosa ou estrutura profissionalizada
Sul, Sudeste e Centro-Oeste podem ter final de semana de chuva intensa
Fenômeno El Niño deve ganhar intensidade nos próximos meses
Nunes Marques escolhe Frederico Franco Alvim para chefiar órgão do TSE contra fake news
Advogado e cientista político já comandou a AEED entre fevereiro e agosto de 2022
STF tem maioria por prazo de 60 dias para big techs cumprirem obrigações estruturais
Decisão responsabiliza plataformas de removerem conteúdos criminosos publicados nas próprias redes sociais
Investigado no caso Master, Ciro Nogueira vai representar o Brasil em evento da ONU
Deslocamento do senador foi autorizado com passagens áreas, diárias e seguro-viagem pela Casa Legislativa
Fomos surpreendidos com conjunto de matérias no Senado com alto impacto fiscal, afirma Ceron
'Pautas-bomba' que avançaram têm impacto de centenas de bilhões de reais para os cofres públicos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.