Agentes da PF entenderam que Daniel Vorcaro continua agindo para proteger aliados e fazer uma delação seletivaBanco Master/Divulgação
PF rejeita segunda proposta de delação de Vorcaro; PGR ainda analisa pedido de banqueiro
Informações apresentadas pelo dono do Banco Master não traziam novidades, de acordo com a avaliação dos investigadores
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