Leão XIV afirmou esperar que acordo leve 'segurança' e 'estabilidade' para o Oriente Médio - Reprodução / Youtube

Leão XIV afirmou esperar que acordo leve 'segurança' e 'estabilidade' para o Oriente MédioReprodução / Youtube

Publicado 17/06/2026 07:34

As duas partes, que contaram com a mediação do Paquistão, anunciaram nesta semana um memorando de entendimento para acabar com o conflito no Oriente Médio. O pontífice expressou sua "gratidão" aos que ajudaram nas negociações.

"Espero que este acordo contribua para fortalecer a confiança mútua, a segurança e a estabilidade no Oriente Médio, ao promover caminhos de diálogo e cooperação entre os povos", disse o bispo de Roma durante sua audiência semanal no Vaticano.

O pontífice mencionou também a "dolorosa" guerra na Ucrânia e pediu a abertura de "caminhos de diálogo que propiciem uma paz justa e duradoura".

A invasão russa da Ucrânia, em curso desde fevereiro de 2022, é o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e já dura mais que a Primeira Guerra Mundial.

"Tantas vítimas inocentes e socorristas mortos, tantas igrejas e tanto patrimônio cultural devastado pelas chamas", disse Leão XIV, poucos dias após o incêndio em uma catedral ortodoxa ucraniana em Kiev , consequência de um ataque russo.

"Estou próximo daqueles que observam luto por seus entes queridos, estou com os feridos e com aqueles que, em meio à violência, continuam servindo à vida com coragem", acrescentou o líder da Igreja Católica.