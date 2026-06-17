Leão XIV afirmou esperar que acordo leve 'segurança' e 'estabilidade' para o Oriente MédioReprodução / Youtube
Papa Leão XIV elogia acordo entre Estados Unidos e Irã
Pontífice pediu que haja diálogo para fim da guerra na Ucrânia
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Corey Feldman, ator de 'Os Goonies', é levado ao hospital após passar mal em voo
Suspeita é que o artista tenha sofrido de uma pancreatite ou de cálculos biliares
Irã afirma que nova fase de diálogo com os EUA pode começar esta semana
Memorando de entendimento deve ser assinado na sexta-feira, com promessa de reabertura total do Estreito de Ormuz
Lula manda indiretas a Trump durante discurso no G7
Presidente disse que combate ao crime organizado deve levar em consideração 'soberania dos Estados'
G7 aumenta pressão sobre Rússia para fim da guerra na Ucrânia
Líderes acordaram impor novas sanções ao gás e ao petróleo do país
Lula e Trump participam de 'foto de família' do G7
Brasileiro e norte-americano não se cumprimentaram durante o registro
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