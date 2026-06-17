Petista publicou em sua conta no X o relato sobre a reunião - Ricardo Stuckert

Petista publicou em sua conta no X o relato sobre a reuniãoRicardo Stuckert

Publicado 17/06/2026 14:27

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 17, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na França. Segundo o petista, o encontro durou cerca de 40 minutos e serviu para que os dois trocassem percepções sobre a guerra na Ucrânia promovida pela Rússia.

Lula publicou em sua conta no X o relato sobre a reunião. Disse que expôs a Zelensky "minha expectativa de que o Conselho de Segurança da ONU possa atuar de forma mais efetiva para encerrar um conflito que já dura mais de quatro anos". Segundo ele, os dois vão "manter contato nas próximas semanas".

"Me encontrei hoje [quarta-feira] em Évian, à margem da reunião do G7, a seu pedido, com o presidente Volodymir Zelensky. Por cerca de 40 minutos, ouvi suas avaliações sobre as situações atuais do conflito, das possibilidades de um cessar-fogo e a busca de uma solução diplomática. Expus minha expectativa de que o Conselho de Segurança da ONU possa atuar de forma mais efetiva para encerrar um conflito que já dura mais de quatro anos. Acordamos manter contato nas próximas semanas", afirmou o presidente brasileiro no X.