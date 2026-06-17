Petista publicou em sua conta no X o relato sobre a reuniãoRicardo Stuckert
Lula se encontra com Zelensky durante cúpula do G7
Presidente brasileiro afirmou que conversou por cerca de 40 minutos com o líder ucraniano sobre a guerra
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'Nunca fui esquerdista', diz Lula em conversa no G7
Microfone aberto revelou diálogo do presidente com primeiro-ministro da Alemanha e diretora do FMI
Lula e Trump se cumprimentaram durante evento social no G7
Governo descartou negociação para reunião bilateral com norte-americano
Trump ameaça voltar a 'lançar bombas' se o Irã 'não se comportar'
Republicano fez declaração em Evian, leste da França, onde líderes do G7 celebraram acordo
Acordo entre EUA e Irã prevê cessar-fogo, reabertura de Ormuz e sanções menores
Minuta de memorando foi obtida por emissora americana; documento final deve ser assinado na sexta-feira (19)
Papa Leão XIV elogia acordo entre Estados Unidos e Irã
Pontífice pediu que haja diálogo para fim da guerra na Ucrânia
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