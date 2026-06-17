Oliver Tree junto aos pais, Jesse e Christine Nickell - Reprodução/Facebook

Oliver Tree junto aos pais, Jesse e Christine NickellReprodução/Facebook

Publicado 17/06/2026 14:35 | Atualizado 17/06/2026 15:24





"Que Oliver descanse em paz. Seguimos em estado de choque, e ondas de tristeza continuam nos atingindo", declarou o pai do artista no Facebook.



Uma amiga da família comentou: "Não consigo imaginar a tua dor, mas quero dar-te tudo o que puder para aliviar um pouco. Christine e tu têm sido pais inacreditáveis para os teus dois filhos. Guarde no seu coração todas as bênçãos que lhe foram dadas durante os tempos sombrios que virão. Tal tristeza é inimaginável, mas a vida continua, mudada para sempre". A mãe de Oliver, respondeu à fala. "Obrigada pelo carinho. Suas palavras significam muito para nós".



Aos 32 anos, Oliver Tree faleceu em um acidente aéreo após uma colisão com outra aeronave. Na terça-feira (16), Rio – Os pais do cantor Oliver Tree se manifestaram pela primeira vez sobre o falecimento do filho. Jesse e Christine Nickell agradeceram as mensagens de apoio pela perda em postagens realizadas nas redes sociais. O músico morreu em uma queda de helicóptero, neste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste "Que Oliver descanse em paz. Seguimos em estado de choque, e ondas de tristeza continuam nos atingindo", declarou o pai do artista no Facebook.Uma amiga da família comentou: "Não consigo imaginar a tua dor, mas quero dar-te tudo o que puder para aliviar um pouco. Christine e tu têm sido pais inacreditáveis para os teus dois filhos. Guarde no seu coração todas as bênçãos que lhe foram dadas durante os tempos sombrios que virão. Tal tristeza é inimaginável, mas a vida continua, mudada para sempre". A mãe de Oliver, respondeu à fala. "Obrigada pelo carinho. Suas palavras significam muito para nós".Aos 32 anos, Oliver Tree faleceu em um acidente aéreo após uma colisão com outra aeronave. Na terça-feira (16), o corpo do artista foi identificado no Instituto Médico Legal (IML) . Segundo a Polícia Civil, a identificação do artista exigiu exames complementares devido ao estado de carbonização do corpo após a explosão provocada pela queda de uma das aeronaves. Com a conclusão do trabalho pericial, todas as seis vítimas da tragédia foram oficialmente reconhecidas.

Durante a carreira ele percorreu gêneros como pop, eletrônico e indie. Ele era conhecido pela presença na internet, acumulando mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e 15 milhões no TikTok.



