Oliver Tree junto aos pais, Jesse e Christine NickellReprodução/Facebook
"Que Oliver descanse em paz. Seguimos em estado de choque, e ondas de tristeza continuam nos atingindo", declarou o pai do artista no Facebook.
Uma amiga da família comentou: "Não consigo imaginar a tua dor, mas quero dar-te tudo o que puder para aliviar um pouco. Christine e tu têm sido pais inacreditáveis para os teus dois filhos. Guarde no seu coração todas as bênçãos que lhe foram dadas durante os tempos sombrios que virão. Tal tristeza é inimaginável, mas a vida continua, mudada para sempre". A mãe de Oliver, respondeu à fala. "Obrigada pelo carinho. Suas palavras significam muito para nós".
Aos 32 anos, Oliver Tree faleceu em um acidente aéreo após uma colisão com outra aeronave. Na terça-feira (16), o corpo do artista foi identificado no Instituto Médico Legal (IML). Segundo a Polícia Civil, a identificação do artista exigiu exames complementares devido ao estado de carbonização do corpo após a explosão provocada pela queda de uma das aeronaves. Com a conclusão do trabalho pericial, todas as seis vítimas da tragédia foram oficialmente reconhecidas.
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