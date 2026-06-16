O cantor americano Oliver Tree (E) e o Youtuber argentino Gaspar Prim estão entre as vítimas. Os corpos foram levados para o IML do Centro do Rio - Reprodução / Instagram

O cantor americano Oliver Tree (E) e o Youtuber argentino Gaspar Prim estão entre as vítimas. Os corpos foram levados para o IML do Centro do Rio Reprodução / Instagram