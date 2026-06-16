O cantor americano Oliver Tree (E) e o Youtuber argentino Gaspar Prim estão entre as vítimas. Os corpos foram levados para o IML do Centro do Rio Reprodução / Instagram
Também foram identificados os brasileiros Alexandre Souza, Charles Marsillac e Lucas Brito, além dos argentinos Gaspar Prim e Lucas Vignale.
O acidente aconteceu na manhã de domingo (14), quando dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre o pátio de uma concessionária na Avenida das Américas. Uma das aeronaves explodiu após o impacto, provocando um incêndio que atingiu diversos veículos estacionados no local.
As circunstâncias da colisão ainda são investigadas. O caso está sendo apurado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que aguarda a conclusão do laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Paralelamente, agentes realizam outras diligências para esclarecer a dinâmica do acidente e identificar as causas da tragédia.
Nesta terça-feira, o delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP, afirmou para O DIA que, a princípio, não há indícios de transporte clandestino de passageiros em uma das aeronaves envolvidas. Segundo ele, os ocupantes seriam convidados do proprietário do helicóptero, hipótese que contraria uma das linhas inicialmente levantadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
Oliver Tree estava no Brasil há poucos dias e compartilhava registros de sua passagem pelo Rio nas redes sociais. O cantor, que acumulava mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e era conhecido por sucessos como "Life Goes On", "Miss You" e "Hurt", havia visitado a Rocinha, participado de eventos na cidade e publicado vídeos interagindo com moradores da comunidade horas antes do acidente.
A morte do artista repercutiu internacionalmente e mobilizou fãs em diversos países. A Embaixada dos Estados Unidos acompanha o caso e presta assistência à família do cantor.
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