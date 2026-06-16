A confirmação da matrícula deverá ser feita presencialmente na unidade escolar escolhidaDivulgação
Rede estadual abre matrículas da EJA para o segundo semestre
Interessados em concluir o Ensino Fundamental ou Médio poderão se inscrever a partir de 20 de julho
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