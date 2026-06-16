A confirmação da matrícula deverá ser feita presencialmente na unidade escolar escolhida - Divulgação

A confirmação da matrícula deverá ser feita presencialmente na unidade escolar escolhidaDivulgação

Publicado 16/06/2026 19:35 | Atualizado 16/06/2026 19:59

Rio – A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc) divulgou o calendário de matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o segundo semestre de 2026. A modalidade é destinada a pessoas que desejam retomar os estudos e concluir a educação básica.

Os estudantes que já estão matriculados na EJA poderão realizar a renovação da matrícula entre os dias 1º e 8 de julho. Já os novos candidatos deverão se inscrever a partir de 20 de julho por meio do portal Matrícula Fácil.

Para ingressar no Ensino Fundamental da EJA, o candidato deve ter pelo menos 15 anos completos. Já para o Ensino Médio, a idade mínima exigida é de 18 anos completos.

De acordo com a Seeduc, as normas de ingresso e permanência na rede estadual garantem prioridade de matrícula para irmãos na mesma unidade escolar, desde que a escola ofereça os segmentos de ensino desejados por ambos e haja disponibilidade de vagas.

A confirmação da matrícula deverá ser feita presencialmente na unidade escolar escolhida, também a partir de 20 de julho. As escolas funcionarão em dias úteis, respeitando os horários de atendimento de cada unidade.

Além das vagas para a EJA, as inscrições para cursos de Educação Profissional estarão abertas a partir de 27 de julho, mesma data prevista para o início das aulas do segundo semestre.