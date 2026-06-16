Márcio dos Santos Ramalho tinha 23 anos - Reprodução/Redes sociais

Márcio dos Santos Ramalho tinha 23 anos Reprodução/Redes sociais

Publicado 16/06/2026 17:59

A confusão começou após o jogo da Seleção brasileira pela Copa do Mundo e evoluiu para agressões entre o casal. Durante o desentendimento, Jadson teria sacado uma arma para atirar na companheira.

Ao presenciar a situação, Márcio tentou intervir para defender a irmã, mas acabou sendo atingido por um tiro na cabeça. A mulher também foi baleada durante a ocorrência.

A Polícia Militar informou ainda que agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para atender a ocorrência e encontraram as vítimas já feridas.

Márcio e a irmã, cuja identidade não foi confirmada, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Márcio deu entrada em estado gravíssimo e chegou a ser submetido a procedimentos de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. A irmã dele sobreviveu, mas o estado de saúde não foi divulgado. Após os disparos, o suspeito fugiu do local. O caso foi registrado na 58ª DP (Posse).

A reportagem de O DIA busca contato com a defesa de Jadson Ferreira Aragão. O espaço segue aberto para posicionamentos.