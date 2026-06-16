Márcio dos Santos Ramalho tinha 23 anos Reprodução/Redes sociais

Mais artigos de Leonardo Brito
Leonardo Brito
Rio – A Polícia Civil procura por Jadson Ferreira Aragão, o principal suspeito de matar o militar Márcio dos Santos Ramalho, 23 anos, durante uma briga familiar em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O crime aconteceu na noite de sábado (13), na Rua Moacir Dário, no bairro Amaral, após uma discussão entre Jadson e a esposa, irmã de Márcio. Jadson é considerado foragido.
A confusão começou após o jogo da Seleção brasileira pela Copa do Mundo e evoluiu para agressões entre o casal. Durante o desentendimento, Jadson teria sacado uma arma para atirar na companheira.
Ao presenciar a situação, Márcio tentou intervir para defender a irmã, mas acabou sendo atingido por um tiro na cabeça. A mulher também foi baleada durante a ocorrência.
A Polícia Militar informou ainda que agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para atender a ocorrência e encontraram as vítimas já feridas.
Márcio e a irmã, cuja identidade não foi confirmada, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Márcio deu entrada em estado gravíssimo e chegou a ser submetido a procedimentos de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. A irmã dele sobreviveu, mas o estado de saúde não foi divulgado. Após os disparos, o suspeito fugiu do local. O caso foi registrado na 58ª DP (Posse).
A reportagem de O DIA busca contato com a defesa de Jadson Ferreira Aragão. O espaço segue aberto para posicionamentos.