Os suspeitos foram localizados em Itaboraí, na Região Metropolitana - Divulgação/PF

Os suspeitos foram localizados em Itaboraí, na Região MetropolitanaDivulgação/PF

Publicado 16/06/2026 22:49 | Atualizado 16/06/2026 22:55

Rio – A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (16), um casal acusado de integrar um esquema de falsificação de alvarás de soltura utilizados para liberar ilegalmente detidos em unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro. Os suspeitos foram localizados em Itaboraí, na Região Metropolitana.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), do Núcleo de Capturas (Nucap/DREX) e da Delegacia da Polícia Federal em Macaé. Contra os investigados havia dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio.

De acordo com a PF, as investigações apontam que a organização criminosa produzia documentos judiciais falsos para obter a soltura indevida de detentos custodiados no sistema prisional fluminense. Entre os beneficiados pelo esquema estaria um dos maiores traficantes internacionais de armas do país e condenado a 27 anos de prisão.

Segundo a Polícia Federal, outros condenados por crimes considerados graves também teriam sido beneficiados pelas fraudes. A corporação apura a participação de outros envolvidos e a dimensão do esquema.

Ainda de acordo com os agentes, durante a prisão, o casal apresentou documentos de identificação com indícios de falsificação. O material foi apreendido e será submetido à perícia.

Os investigados foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles poderão responder pelos crimes de associação criminosa e falsificação de documento público, além de outros delitos que venham a ser identificados no decorrer das investigações.

A Polícia Federal informou que as apurações continuam para identificar todos os integrantes da organização e esclarecer quantas liberações ilegais foram realizadas por meio dos documentos falsificados.