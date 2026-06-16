Força Municipal realizou mais de 5,4 mil abordagens no período analisadoDivulgação/ Força Municipal
Atualmente, as equipes atuam em diferentes regiões da cidade, incluindo os corredores entre a Rodoviária do Rio, o Terminal Gentileza e a Estação Leopoldina; o Jardim de Alah; o eixo da Avenida Presidente Vargas, Campo de Santana, Central do Brasil e Cinelândia; além de áreas de Campo Grande, Tijuca, Botafogo, Flamengo, Bangu, Méier e Cachambi.
Em Botafogo, o patrulhamento ocorre em áreas como as ruas Lauro Müller, General Severiano e São Clemente, além da Avenida Venceslau Brás e da região do metrô. No subúrbio, as ações se concentram em pontos de grande circulação de pessoas, como estações ferroviárias, calçadões comerciais e áreas próximas a centros de transporte.
O policiamento é realizado por agentes a pé, em motocicletas e viaturas. As equipes atuam em duplas ou trios e são distribuídas em pontos previamente mapeados com base na dinâmica criminal e no fluxo de pessoas de cada região atendida.
O CompStat Rio reúne gestores da área de segurança para acompanhar indicadores, avaliar resultados e definir estratégias de atuação em áreas consideradas prioritárias para o município.
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