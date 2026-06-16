Força Municipal realizou mais de 5,4 mil abordagens no período analisado - Divulgação/ Força Municipal

Força Municipal realizou mais de 5,4 mil abordagens no período analisadoDivulgação/ Força Municipal

Publicado 16/06/2026 19:06 | Atualizado 16/06/2026 19:18

Rio - A Força Municipal realizou mais de 5,4 mil abordagens e efetuou 731 prisões desde o dia 15 de março, início da divisão de elite armada da Guarda Municipal. Já as operações de policiamento preventivo e ostensivo resultaram na apreensão e recuperação de 128 celulares, 125 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões. Os agentes também apreenderam uma pistola, cinco réplicas de arma de fogo e 32 armas brancas.

Os dados foram apresentados nesta terça-feira (16) durante reunião do CompStat Rio, sistema de monitoramento e avaliação das ações de segurança na cidade. O secretário municipal de Segurança Urbana, Brenno Carnevale, explicou que o monitoramento dos indicadores criminais e das áreas de maior incidência de ocorrências tem orientado o planejamento das operações realizadas pela Força Municipal.



Atualmente, as equipes atuam em diferentes regiões da cidade, incluindo os corredores entre a Rodoviária do Rio, o Terminal Gentileza e a Estação Leopoldina; o Jardim de Alah; o eixo da Avenida Presidente Vargas, Campo de Santana, Central do Brasil e Cinelândia; além de áreas de Campo Grande, Tijuca, Botafogo, Flamengo, Bangu, Méier e Cachambi.



Em Botafogo, o patrulhamento ocorre em áreas como as ruas Lauro Müller, General Severiano e São Clemente, além da Avenida Venceslau Brás e da região do metrô. No subúrbio, as ações se concentram em pontos de grande circulação de pessoas, como estações ferroviárias, calçadões comerciais e áreas próximas a centros de transporte.



O policiamento é realizado por agentes a pé, em motocicletas e viaturas. As equipes atuam em duplas ou trios e são distribuídas em pontos previamente mapeados com base na dinâmica criminal e no fluxo de pessoas de cada região atendida.



O CompStat Rio reúne gestores da área de segurança para acompanhar indicadores, avaliar resultados e definir estratégias de atuação em áreas consideradas prioritárias para o município.