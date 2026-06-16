Rio - A Estrada da Gávea voltou a ser interditada nos dois sentidos, na altura da Rua 2 e da Rua Portão Vermelho, na Rocinha, Zona Sul, devido ao risco de novos deslizamentos de terra. Equipes da Subprefeitura e da CET-Rio atuam no local. A Comlurb, a Geo-Rio, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros também foram acionados.
Segundo o Sistema Alerta Rio, entre 16h30 e 16h45 desta terça-feira (16), foi registrada chuva moderada na estação Rocinha, com acumulado de 2,0 mm. De acordo com moradores, ao longo do dia, pedras se desprenderam da encosta, provocando pequenos deslizamentos em uma área que já estava isolada.
Rocinha registra mais que o dobro da média histórica de chuva para junho
Entre segunda-feira (15) e terça-feira (16), em um período de 27 horas, a Rocinha teve mais que o dobro da média histórica de chuva para o mês de junho na região. Das 12h de segunda às 15h de terça, os sensores da Prefeitura do Rio registraram 254,6 milímetros (mm) de chuva na comunidade da Zona Sul. O volume é 146,1 mm acima da média para junho (108,5 mm). A série histórica do Alerta Rio, iniciada em 1997, aponta ainda que a chuva do início da semana foi a terceira mais intensa observada pelo pluviômetro da Rocinha em 24 horas.
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