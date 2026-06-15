Rua na Rocinha ficou completamente destruída - Divulgação/ Redes Socais

Rua na Rocinha ficou completamente destruída Divulgação/ Redes Socais

Publicado 15/06/2026 18:56

Rio - Um desmoronamento de terra causou um rastro de destruição na Rocinha, Zona Sul, na noite desta segunda-feira (15). Não há informação de pessoas feridas. Segundo o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, houve um rompimento de uma adutora de água. No entanto, a Águas do Rio, concessionária que administra o serviço na comunidade, negou o ocorrido e informou que no local havia apenas uma tubulação de esgoto de pequeno porte danificada.

Vídeos gravados por moradores da comunidade mostram a dimensão dos estragos. As imagens mostram o momento em que os destroços chegaram na Rua Um e invadiram a igreja. Moradores tentaram retirar as motocicletas que ficaram soterradas. Carros, motos e até marquises de lojas foram arrastados pela força da terra. Veja o vídeo:

Barranco desliza e atinge automóveis na Rocinha nesta segunda-feira (15)



Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/NEMJNOBaqx — Jornal O Dia (@jornalodia) June 15, 2026

Por causa da ocorrência, a Estrada da Gávea foi interditada nos dois sentidos na altura do Portão Vermelho. Agentes da CET-Rio, Geo-Rio, Guarda Municipal e Defesa Civil foram acionados.

No local, o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) informou que funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) atuam para limpar a via. "Estamos aqui com tudo mobilizado, já atuando. O importante é dar informação para a população. Tecnicamente não foi um deslizamento de terra, foi um rompimento de adutora e, obviamente, causou esse deslizamento", detalhou o prefeito, que pontuou não haver risco para a população.

Já a Águas do Rio informou que equipes operacionais estão mobilizadas na Rua 1, na Rocinha, e atuam em conjunto com a prefeitura na remoção dos escombros e no atendimento à ocorrência. "As causas detalhadas do desmoronamento ainda estão sendo avaliadas, dado que não houve rompimento de adutora ou redes de abastecimento de água. No momento, chove na região, e foi identificado apenas uma tubulação de esgoto de pequeno porte danificada no local do sinistro", divergiu a concessionária.

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros



A Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informaram que acompanham de forma permanente os impactos das chuvas em todo o estado. Segundo os órgãos, equipes seguem mobilizadas com viaturas operacionais, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves para atuar em eventuais emergências. Até o início da noite, o Corpo de Bombeiros não havia sido acionado para ocorrências graves relacionadas às precipitações nem havia registro de vítimas.



De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ), o acumulado de chuva na Rocinha chegou a 64,6 milímetros em quatro horas, influenciado por núcleos de chuva forte que atuaram sobre o Maciço da Tijuca. O órgão mantém monitoramento meteorológico 24 horas por dia e emissão de alertas preventivos para a população e para os municípios.



No boletim meteorológico divulgado às 19h, o CEMADEN-RJ informou que permanece o risco hidrológico moderado para as regiões Metropolitana e capital e também há a condição de risco moderado para deslizamentos no município do Rio. A previsão para a noite e madrugada é de céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada de forma isolada, principalmente nas áreas litorâneas do estado.



A Defesa Civil Estadual informou que seguirá monitorando as condições meteorológicas e que novos alertas poderão ser emitidos caso haja mudança no cenário.