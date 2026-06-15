João Victor foi condenado a mais de oito anos de prisão - Reprodução/Polícia Civil

João Victor foi condenado a mais de oito anos de prisãoReprodução/Polícia Civil

Publicado 15/06/2026 21:32 | Atualizado 15/06/2026 22:18

Rio – Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, nesta segunda-feira (15), um homem apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) e responsável por liderar ações armadas da facção em Magé, na Baixada Fluminense.



Segundo a Polícia Civil, João Victor de Moraes Motta foi localizado no bairro Mundo Novo, na região do Complexo da Lagoa, após cerca de uma semana de monitoramento realizado por agentes da especializada.



De acordo com as investigações, ele atuava como "homem de guerra" da organização criminosa, sendo responsável por comandar grupos armados em investidas contra comunidades dominadas por facções rivais na região.



Ainda segundo a corporação, João Victor já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e foi condenado a mais de oito anos de prisão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Após a sentença, passou a ser considerado foragido da Justiça.



A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros integrantes da facção envolvidos em ações na Baixada Fluminense.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de João Victor de Moraes Motta. O espaço segue aberto para um posicionamento.