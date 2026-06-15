Equipes da Prefeitura do Rio retiraram embarcações sem condições de navegabilidade e removeram uma construção irregular Divulgação
Prefeitura remove embarcações irregulares e construção ilegal na Lagoa Rodrigo de Freitas
Operação integrada apreendeu seis barcos sem documentação, recolheu materiais abandonados e orientou pescadores sobre a regularização de atividades
Prefeitura remove embarcações irregulares e construção ilegal na Lagoa Rodrigo de Freitas
Operação integrada apreendeu seis barcos sem documentação, recolheu materiais abandonados e orientou pescadores sobre a regularização de atividades
Detro-RJ reforça campanha para conscientizar passageiros sobre assentos preferenciais nos transportes
Durante ação, ouvidoria destacou que desrespeitar prioridade legal também configura uma forma de violência contra idosos e outros grupos vulneráveis
Obra no Aterro do Flamengo gera revolta entre moradores e é embargada pelo Iphan
Instituto apontou falta de autorização prévia para intervenção em área de entorno protegida
Temporal atinge diversos pontos do Rio
Até o momento, a Rocinha foi a região mais afetada pela chuva forte
Anac apura se helicópteros que caíram no Recreio faziam transporte clandestino
As aeronaves PP-MAC e PR-DJJ estavam com a documentação regular para operar na modalidade de aviação privada
Passageiros avaliam primeiro dia útil de novas linhas que integram a Baixada e Rio
Mais três frotas intermunicipais com origem em Nilópolis, Belford Roxo e Queimados passaram a fazer parte do sistema
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.