Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes, no Trevo das Margaridas, em Irajá, na Zona Norte - Érica Martin / Agência O DIA

Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes, no Trevo das Margaridas, em Irajá, na Zona NorteÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 15/06/2026 15:45

Rio - O Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes, no Trevo das Margaridas, em Irajá, na Zona Norte, iniciou a terceira fase de ampliação com integração intermunicipal entre a Baixada Fluminense e a cidade do Rio. Mais três linhas, com origem em Nilópolis, Belford Roxo e Queimados, integraram o sistema. O primeiro dia útil do serviço ocorre nesta segunda-feira (15).

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Nesta nova etapa, passam a atender o terminal as linhas 516I (Km 2,5 da BR-116 x Nilópolis via Terminal Margaridas), com partida na Rua Maria Soares, nas proximidades do shopping Grande Rio; 718I (Nova Aurora x Terminal BRT Metropolitano), com partida próximo ao antigo Terminal José Gonçalves Gandra, em Belford Roxo; e 441I (Queimados x Terminal BRT Metropolitano), com saída da Avenida Irmãos Guinle.



As linhas possuem tarifa única de R$ 6,70 - definida pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (DetroRJ) - e vão funcionar diariamente, com intervalos médios de 20 minutos nos serviços de Belford Roxo e Queimados, e de 30 minutos na linha de Nilópolis. Nos finais de semana, as partidas ocorrerão a cada 40 minutos, em ambos os trajetos.



Os primeiros horários serão às 4h15, na linha de Queimados; e às 6h20, nas linhas de Nilópolis e Belford Roxo, funcionando até às 22h. Com essa ampliação, 19 linhas intermunicipais passam a estar integradas ao BRT Metropolitano.



Com a ampliação, todos os municípios localizados ao longo da Via Dutra passam a ser atendidos pelo modelo de integração do Bilhete Único Margaridas (BUM). O benefício permite que o passageiro utilize uma linha intermunicipal da Baixada e realize integrações com o BRT, VLT e linhas municipais cariocas por um custo total de R$ 18,40 na viagem de ida e volta, em uma janela de utilização de até 20 horas.



A medida é realizada em parceria com a Prefeitura do Rio e deve reduzir pela metade o tempo médio de viagem. Para ter acesso ao benefício, o passageiro deve embarcar em uma das linhas intermunicipais, no Terminal Margaridas, e de lá acessar as catracas específicas utilizando o cartão ou aplicativo Jaé com CPF vinculado.

O diretor técnico-operacional do Detro/RJ, Carlos Oliveira, considera a expansão um passo importante para a mobilidade fluminense. "Essa expansão representa mais qualidade de vida à população. Estamos ampliando uma solução que reduz o tempo de deslocamento, gera economia para o passageiro e fortalece a conexão entre os sistemas municipal e intermunicipal de transporte. Hoje, mais de 60% dos moradores da Baixada trabalham no Rio de Janeiro, o que demonstra o impacto que essa iniciativa pode ter na rotina de milhares de pessoas", ressaltou o diretor.

Passageiros avaliam o serviço

A reportagem do O DIA acompanhou a movimentação de passageiros no terminal. José Paulo da Silva, de 70 anos, contou que a mudança facilitou sua rotina, já que estava a caminho do centro de Belford Roxo. "Eu estou acostumado a pegar ele. Às vezes solto em Irajá, atravesso e pego [outro]. [...] Agora [está] melhor. Daqui eu pego direto", disse o aposentado.

Por conta da idade, José tem direito a gratuidade, mas ressaltou que a integração irá beneficiar outros passageiros financeiramente. "Eu não pago passagem [...]. [Mas] vai ser uma boa. Porque quem mora aqui, vai economizar um dinheiro".



O meio oficial do Corpo de Bombeiros, que se apresentou apenas como Jeferson, de 29, também decidiu checar o funcionamento de uma das novas linhas, com o objetivo de otimizar o tempo, saindo do trabalho para casa, em Queimados. "Para ver se vai chegar mais rápido, [vou] fazer as contas". Ele, ainda, comemorou: "Tem que ter melhoria para a gente."

A fotógrafa Nilma Moreira, 53, - que saiu da Ilha do Fundão, na Zona Norte, até o ponto final do BRT Metropolitano, ressaltou a importância da integração para os moradores dos municípios do Rio. "Acredito que vai ajudar o pessoal da Baixada Fluminense".

A ampliação, inclusive, beneficiou Juan Daniel Teixeira, 26, que mora em Nova Iguaçu e estuda no Fundão. "Ao invés de pagar a passagem do ônibus para a Central, que é mais de R$ 10, [pago] uma passagem bem mais barata, menos de R$ 7. Então, a galerinha que mora lá está satisfeita".

O estagiário também mencionou que a medida diminuiu o tempo da viagem e trouxe mais sensação de segurança. "Com certeza [encurtou meu horário]. Além da segurança de pegar direto ao terminal", pontuou ele.

Lucas Rios, 29, que desceu no terminal pela primeira vez, também destacou os pontos positivos. "Economiza tempo, dinheiro e até [traz] um pouquinho mais de segurança. Porque é um local mais movimentado. Infelizmente, [...] ficar num ponto de ônibus isolado numa rodovia é difícil, complicado, as pessoas sentem medo".

O auxiliar logístico, ainda, avaliou a organização do local. "Estou achando muito bonito o espaço e bem sinalizado o local. É uma facilidade bem grande e espero que no futuro as linhas se expandam cada vez mais".



Morador de Nilópolis, Estevão de Paula, 26, costuma utilizar o ônibus 516I. A mudança na linha, no entanto, dividiu a opinião do estudante. "Eu acho interessante e ruim ao mesmo tempo. É interessante porque é mais uma opção para quem está aqui no Margaridas. É um ótimo ponto de encontro dos ônibus. Só que com ele vindo para cá, ele deixou de passar no meu bairro. Aí agora, se eu quiser pegar ele, eu tenho que andar um pouquinho mais", lamentou ele.

Mais linhas intermunicipais que fazem parada no Terminal BRT Metropolitano

613I — Nova Iguaçu x Margaridas (via Plínio Casado)

614I — Nova Iguaçu x Margaridas (via Vila Nova)

618I — Nova Iguaçu x Margaridas

579I — Nova Iguaçu x Margaridas

674I — Praça da Bandeira (São João de Meriti) x Margaridas (via Coelho da Rocha)

518I — Praça da Bandeira (São João de Meriti) x Margaridas

519I — Éden (São João de Meriti) x Margaridas

478I — Mesquita x Margaridas (via Chatuba)

651I — Mesquita x Margaridas (via Via Light)

679I — Mesquita x Margaridas (via Edson Passos)

490B – Miguel Couto x Margaridas

491B – Austin x Margaridas

494B – Austin x Margaridas

497B – Miguel Couto x Margaridas

499B – Cabuçu x Margaridas

442B – Cabuçu x Margaridas



Serviços do BRT entre Terminal BRT Metropolitano x Terminal Gentileza



70 (parador) — Terminal BRT Metropolitano x Terminal Gentileza

73 (expresso) — Terminal BRT Metropolitano x Terminal Gentileza



Linhas municipais para integração BUM no Terminal Gentileza



104 - São Conrado (via Lapa/Largo do Machado/Copacabana)

109 - São Conrado (via Santa Bárbara/Jardim Botânico)

133 - Largo do Machado (via Rio Comprido/Rua Alice)

160 - Leblon (via Elevado/Túnel Rebouças/Lagoa)

161 - Ipanema (via Elevado/Túnel Rebouças/Lagoa)

162 - Alto Gávea (via Elevado/Túnel Rebouças/Jardim Botânico)

164 - Leme (via Elevado/Túnel Rebouças/Túnel Velho)

165 - Cosme Velho (via Túnel Santa Bárbara)

167 - Urca (via Praia do Flamengo)

169 - General Osório (via Aterro/Copacabana)

SP265 - Marechal Hermes (via Avenida Dom Helder Câmara/Estrada do Portela)

301 - Terminal Alvorada (via Alto da Boa Vista/Avenida das Américas)

302 - Terminal Alvorada (via Alto da Boa Vista/Praia da Barra da Tijuca)

353 - Gardênia Azul (via Vila Isabel/Méier/Praça Seca)

606 - Engenho de Dentro (via Tijuca/Méier)

SV606 - Engenho de Dentro (via Tijuca/Méier/Boca do Mato)

265 - Marechal Hermes x Castelo (via Avenida Dom Helder Câmara/Estrada do Portela)



Linhas VLT para integração BUM no Terminal Gentileza



Linha 1: Terminal Gentileza x Aeroporto Santos Dumont. Atende ao Museu do Amanhã e região portuária.

Linha 4: Terminal Gentileza x Praça XV. Integra diretamente o TIG à Central do Brasil e às barcas na Praça XV.

Inauguração e expansão

O terminal, que conecta a Avenida Brasil à Via Dutra, foi inaugurado no dia 14 de março deste ano. O serviço estreou com linhas municipais: 944 Pavuna x Terminal Margaridas; 685 Terminal Margaridas x Méier; 950 Vicente de Carvalho x Vista Alegre; 951 Vicente de Carvalho x Vista Alegre; 959 Metrô Vicente de Carvalho x Irajá e SV774 Madureira x Jardim América.

*Colaborou Érica Martin