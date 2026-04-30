Linhas de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Mesquita agora fazem parada no Terminal Margaridas, ampliando a integração com o transporte municipal e o BRT. - Divulgação

Linhas de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Mesquita agora fazem parada no Terminal Margaridas, ampliando a integração com o transporte municipal e o BRT.Divulgação

Publicado 30/04/2026 15:20

Rio - A partir desta sexta-feira (1º), cerca de 130 mil moradores da Baixada Fluminense passam a contar com uma nova integração entre ônibus intermunicipais e o sistema BRT no Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes, no Trevo das Margaridas, em Irajá, Zona Norte. A medida promete facilitar o deslocamento diário de trabalhadores que se dirigem à capital.

Na primeira etapa, dez linhas intermunicipais de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Mesquita passam a realizar parada no terminal, permitindo a conexão com o transporte intermunicipal e o BRT. Em todas as linhas com parada no Terminal Margaridas, o passageiro vai pagar R$ 6,70, valor definido pelo Detro/RJ. As partidas terão intervalo médio de 20 minutos, e a operação será implantada de forma gradual.

As novas linhas foram organizadas por município de origem:



Nova Iguaçu



613i – Terminal Margaridas (via Plínio Casado)

614i – Terminal Margaridas (via Vila Nova)

618i – Terminal Margaridas

579i – Terminal Margaridas



São João de Meriti



674i – Terminal Margaridas (Praça da Bandeira, via Coelho da Rocha)

518i – Terminal Margaridas (Praça da Bandeira)

519i – Terminal Margaridas (Éden)



Mesquita



651i – Terminal Margaridas (via Light)

679i – Terminal Margaridas (via Edson Passos)

478i – Terminal Margaridas (via Chatuba)



As linhas intermunicipais já existentes, que seguem com destino direto ao Centro do Rio, continuam operando normalmente:



Nova Iguaçu



113B – Central (via Plínio Casado)

114B – Central (via Vila Nova)

118B – Candelária

4791 – Cidade Universitária



São João de Meriti



474B – Central (Praça da Bandeira, via Coelho da Rocha)

512B – Central (Praça da Bandeira)

514B – Central (Éden)



Mesquita



651B – Central (via Via Light)

479B – Central (via Edson Passos)

478B – Central (via Chatuba)



As linhas de Mesquita tiveram o horário ampliado e passam a circular das 4h30 às 22h. A integração com o sistema BRT será feita por meio de dois serviços que ligam o terminal ao Terminal Intermodal Gentileza: o parador (linha 70), com tempo médio de 32 minutos, e o expresso (linha 73), com trajeto estimado em 20 minutos.



O modelo de integração tarifária será feito por meio do Bilhete Único Margaridas. O passageiro paga R$ 6,70 no ônibus intermunicipal, utilizando o cartão RioCard. Ao acessar o BRT com o cartão Jaé (versão preta ou digital com CPF vinculado), é cobrada uma taxa fixa de R$ 5,00 referente à integração.

Com isso, o custo total diário de ida e volta será de R$ 18,40 — sendo R$ 6,70 na ida, R$ 5,00 da integração e R$ 6,70 na volta. A integração entre BRT, VLT e ônibus municipais dentro da janela de até 20 horas é gratuita, desde que o passageiro siga o percurso operacional definido.

