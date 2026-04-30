Linhas de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Mesquita agora fazem parada no Terminal Margaridas, ampliando a integração com o transporte municipal e o BRT.Divulgação

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Rio - A partir desta sexta-feira (1º), cerca de 130 mil moradores da Baixada Fluminense passam a contar com uma nova integração entre ônibus intermunicipais e o sistema BRT no Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes, no Trevo das Margaridas, em Irajá, Zona Norte. A medida promete facilitar o deslocamento diário de trabalhadores que se dirigem à capital.
Na primeira etapa, dez linhas intermunicipais de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Mesquita passam a realizar parada no terminal, permitindo a conexão com o transporte intermunicipal e o BRT. Em todas as linhas com parada no Terminal Margaridas, o passageiro vai pagar R$ 6,70, valor definido pelo Detro/RJ. As partidas terão intervalo médio de 20 minutos, e a operação será implantada de forma gradual.
As novas linhas foram organizadas por município de origem:

Nova Iguaçu

613i – Terminal Margaridas (via Plínio Casado)
614i – Terminal Margaridas (via Vila Nova)
618i – Terminal Margaridas
579i – Terminal Margaridas

São João de Meriti

674i – Terminal Margaridas (Praça da Bandeira, via Coelho da Rocha)
518i – Terminal Margaridas (Praça da Bandeira)
519i – Terminal Margaridas (Éden)

Mesquita

651i – Terminal Margaridas (via Light)
679i – Terminal Margaridas (via Edson Passos)
478i – Terminal Margaridas (via Chatuba)

As linhas intermunicipais já existentes, que seguem com destino direto ao Centro do Rio, continuam operando normalmente:

Nova Iguaçu

113B – Central (via Plínio Casado)
114B – Central (via Vila Nova)
118B – Candelária
4791 – Cidade Universitária

São João de Meriti

474B – Central (Praça da Bandeira, via Coelho da Rocha)
512B – Central (Praça da Bandeira)
514B – Central (Éden)

Mesquita

651B – Central (via Via Light)
479B – Central (via Edson Passos)
478B – Central (via Chatuba)

As linhas de Mesquita tiveram o horário ampliado e passam a circular das 4h30 às 22h. A integração com o sistema BRT será feita por meio de dois serviços que ligam o terminal ao Terminal Intermodal Gentileza: o parador (linha 70), com tempo médio de 32 minutos, e o expresso (linha 73), com trajeto estimado em 20 minutos.
O modelo de integração tarifária será feito por meio do Bilhete Único Margaridas. O passageiro paga R$ 6,70 no ônibus intermunicipal, utilizando o cartão RioCard. Ao acessar o BRT com o cartão Jaé (versão preta ou digital com CPF vinculado), é cobrada uma taxa fixa de R$ 5,00 referente à integração.
Com isso, o custo total diário de ida e volta será de R$ 18,40 — sendo R$ 6,70 na ida, R$ 5,00 da integração e R$ 6,70 na volta. A integração entre BRT, VLT e ônibus municipais dentro da janela de até 20 horas é gratuita, desde que o passageiro siga o percurso operacional definido.