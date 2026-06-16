Haaland fez dois gols na vitória da Noruega sobre o Iraque - AFP

Haaland fez dois gols na vitória da Noruega sobre o IraqueAFP

Publicado 16/06/2026 00:00

A Anac investiga se os helicópteros que mataram seis no Recreio faziam transporte clandestino. Uma das aeronaves já havia sido denunciada em 2025 e posta sob monitoramento da agência. A pergunta de fundo permanece: um sistema que registra a irregularidade, mas mantém a aeronave no ar, fiscaliza ou apenas cataloga?

Os três presos pela morte na Ponte do Esqueleto disseram não lembrar quem deveria checar a corda. A conferência era "compartilhada". A operação cobrava R$ 180 por salto e funcionava há anos. Sempre que a segurança é tarefa de todos, ela tende a não ser responsabilidade de ninguém.