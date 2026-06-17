Publicado 17/06/2026 00:00

A Rocinha teve em 27 horas mais que o dobro da chuva média de junho, a terceira maior em 24h desde 1997. O susto é novo e legítimo. O risco, não: a Geo-Rio só agora vai levantar a obra de contenção. Até quando a inércia segue colocando vidas em risco?

A morte de Maria Eduarda num rope jump foi seguida de escárnio nas redes, agora tratado como vilipêndio a cadáver, pena de até três anos. Pune-se o usuário, um a um, enquanto a plataforma que lucra com a ausência de moderação não responde. O absurdo só aumenta, mas o comportamento, infelizmente, não surpreende.