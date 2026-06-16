O acusado produzia e guardava material de abuso sexual envolvendo duas meio-irmãs - Reprodução/Polícia Civil

O acusado produzia e guardava material de abuso sexual envolvendo duas meio-irmãsReprodução/Polícia Civil

Publicado 16/06/2026 19:12 | Atualizado 17/06/2026 05:47

Rio – Policiais civis da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (16), J.P.S.M.S., por produzir e armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil envolvendo duas crianças da própria família, em Niterói, Região Metropolitana. A identificação dele não foi divulgada para evitar a identificação das vítimas.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro São Lourenço. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o suspeito produzia e guardava material de abuso sexual envolvendo duas meias-irmãs, de 5 e 13 anos, filhas do padrasto. As meninas frequentavam a casa em que morava nos fins de semana.

Durante a operação, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos. Durante uma análise preliminar realizada em um dos celulares, os policiais encontraram arquivos contendo material de abuso sexual o que resultou na prisão em flagrante.

Ainda segundo a corporação, o mesmo aparelho continha conversas, anúncios e negociações relacionadas à venda de notas falsas, cartões clonados e outros serviços fraudulentos. Os investigadores concluíram que havia indícios de uma atividade criminosa permanente voltada à prática de fraudes eletrônicas.

Ele foi preso pelos crimes de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil e fraude eletrônica. Os equipamentos apreendidos foram lacrados e enviados para perícia.

A reportagem de O DIA busca o contato da defesa do acusado. O espaço segue aberto para posicionamentos