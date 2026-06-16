Erick Otavio de Araújo é considerado foragido da Justiça do Rio - Divulgação

Erick Otavio de Araújo é considerado foragido da Justiça do RioDivulgação

Publicado 16/06/2026 20:50 | Atualizado 16/06/2026 22:02

Rio - A Justiça do Rio expediu um mandado de prisão contra Erick Otavio de Araújo, apontado como o principal suspeito de matar a ex-companheira a facadas na frente dos filhos do casal. Ele já é considerado foragido. O crime contra Ana Carla da Silva Gadelha, 38 anos, aconteceu na noite de sábado (13), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo.

De acordo com familiares da vítima, Ana Carla manteve um relacionamento por cerca de 13 anos com Erick, e pediu a separação há dois. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) registrou o caso como feminicídio e investiga o crime.

O corpo da mulher foi sepultado na tarde de segunda-feira (15), no Cemitério do Pacheco, em São Gonçalo.