Segundo o Ministério Público, os policiais teriam recebido propina para deixar de apreender um automóvel durante uma blitz em Rio das PedrasReprodução
De acordo com o MP, a suposta negociação foi descoberta durante outra investigação que contava com interceptação telefônica autorizada pela Justiça. Os promotores monitoravam o telefone de um policial apontado como intermediador da liberação do veículo. Esse agente já havia sido denunciado por organização criminosa e corrupção ativa no âmbito da Operação Os Intocáveis 2.
Ainda segundo a denúncia, a análise dos diálogos interceptados permitiu identificar os envolvidos no esquema. O cruzamento das informações com as escalas de serviço e as datas dos fatos investigados teria confirmado a participação dos três policiais militares.
Além de receber a denúncia, a Auditoria da Justiça Militar determinou o afastamento dos agentes das atividades de policiamento ostensivo e a suspensão dos portes de arma de fogo dos denunciados.
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