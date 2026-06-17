Bárbara Marsillac, filha de Charles, mora no Canadá e veio ao Rio assim que soube da morte do pai. Ela contou que se irritou com algumas publicações nas redes sociais sobre o acidente e pediu compaixão aos familiares das vítimas.
"Está muito difícil, é uma tragédia. Pelo menos, graças a Deus, eu vim ao Brasil em março, no meu aniversário, então estive com ele. Jamais poderia imaginar que algo assim pudesse acontecer. A internet é muito cruel e, como foi uma notícia internacional, eu abria o Instagram e eram muitas postagens. No começo, eu estava com muita raiva, queria responder todo mundo, mas vi que isso não seria bom para mim. Meu pai não ia querer que eu perdesse meu tempo com isso, ia querer que eu ficasse bem", explicou.
"Meu pai foi uma pessoa maravilhosa. Está lotado aqui. Onde ele passava, ele era luz. Fazia amizade, estava sempre alto astral. Nunca vi meu pai desejar mal a ninguém, muito pelo contrário. Ele sempre pregou o amor, a amizade", acrescentou Bárbara.
O cantor Toni Garrido também esteve presente na cerimônia de despedida e contou que Charles era um excelente músico. Os dois se conheciam desde a adolescência e a parceira resultou na gravação da canção "Minha Irmã", lançada no álbum "Sobre Todas as Forças", da banda Cidade Negra.
"Charles é um irmão de vida, conheço ele desde os meus 12 anos. A gente morava perto e assim começou a amizade entre as nossas famílias inteiras. É um grande irmão e, mais do que isso, uma pessoa maravilhosa, que fazia amor, amizade, carinho e respeito por onde passava. Era uma pessoa muito especial", disse o cantor.
O acidente aconteceu na manhã de domingo (14), quando dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre o pátio de uma concessionária na Avenida das Américas. As circunstâncias da colisão ainda são investigadas. O caso está sendo apurado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que aguarda a conclusão do laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).
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