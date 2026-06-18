Publicado 18/06/2026 00:00

Cerca de R$ 3 bilhões do Rioprevidência, previdência de 235 mil servidores fluminenses, foram aplicados no Banco Master, hoje liquidado. A Operação Compliance Zero descreve agentes da própria PF cooptados. O banco não disputava o controle do Estado, operava por dentro dele.



Em maio, Trump elogiou Lula e a reunião na Casa Branca. No G7, chamou o Brasil de "politicamente perigoso". No intervalo, tarifas de 25% e PCC e CV rotulados terroristas. Hora gosta, hora hostiliza e nada avança: um vai e vem que não ajuda ninguém, nem EUA, nem Brasil.