Agentes encontraram o bingo clandestino em funcionamento na Rua Paulo Barreto, em Botafogo - Divulgação PMRJ

Agentes encontraram o bingo clandestino em funcionamento na Rua Paulo Barreto, em BotafogoDivulgação PMRJ

Publicado 17/06/2026 20:06

Rio - Um bingo clandestino foi fechado, nesta terça-feira (16), na Rua Paulo Barreto, em Botafogo, Zona Sul. Durante a ação, uma mulher foi presa e 10 máquinas de caça-níquel foram apreendidas.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) chegaram ao local após informações recebidas pelo Disque Denúncia. No endereço, os policiais encontraram o estabelecimento funcionando de forma irregular.

Durante a operação, foram apreendidas 10 máquinas de caça-níquel utilizadas no local. A mulher detida foi encaminhada para a delegacia.

A ocorrência foi registrada na 10ª DP (Botafogo), onde o caso segue em andamento.