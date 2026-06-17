Agentes encontraram o bingo clandestino em funcionamento na Rua Paulo Barreto, em BotafogoDivulgação PMRJ
Bingo clandestino é fechado em Botafogo
Polícia Militar apreendeu 10 máquinas de caça-níquel após denúncia anônima; mulher é presa
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Passista da Cubango morre 15 dias depois de explosão em apartamento em Niterói
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