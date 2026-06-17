Carlos Henrique de Oliveira Rocha, conhecido como "Nego", é diagnosticado com esquizofrenia - Reprodução/ Redes Sociais

Carlos Henrique de Oliveira Rocha, conhecido como "Nego", é diagnosticado com esquizofreniaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 17/06/2026 18:14 | Atualizado 17/06/2026 18:21

Rio - Um homem de 23 anos está desaparecido desde a manhã do dia 9 de junho após sair de casa, na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste. Diagnosticado com esquizofrenia, Carlos Henrique de Oliveira Rocha é acompanhado pelo CAPS III Arthur Bispo do Rosário e está sem acesso aos medicamentos desde então.

Mãe do jovem, Edna contou que o filho saiu de casa por volta das 7h30 avisando que iria apenas até a rua e retornaria em seguida. Desde então, ele não foi mais visto. A família já registrou um boletim de ocorrência e faz buscas em hospitais, unidades de saúde e no Instituto Médico-Legal (IML), mas ainda não obteve pistas sobre o paradeiro.



"Ele saiu de casa na terça-feira por volta de 7h, 7h30 da manhã. Eu perguntei para onde ele ia e ele respondeu que ia ali embaixo e já voltava. Mas ele não voltou mais", lamentou a mãe.



Conhecido e criado na comunidade, Carlos é descrito como uma pessoa tranquila e querida pelos moradores. "Todo mundo gosta dele. Ele nasceu e foi criado aqui. Não tem uma pessoa que não goste dele", afirmou Edna.



De acordo com a família, o jovem faz uso diário de uma forte combinação de remédios e a interrupção do tratamento acende um alerta. "Tenho certeza de que ele está em surto. Ele toma cinco remédios de manhã, dois à tarde e quatro à noite. Sem os medicamentos, ele fica agitado, fala sozinho, faz gestos e anda de um lado para o outro", relatou.

Na manhã desta quarta-feira (17), a família fez uma manifestação na rua Cândido Benício, perto da estação de BRT Ipaza. O protesto teve o objetivo de chamar a atenção das autoridades e cobrar respostas sobre o paradeiro do jovem. Um novo ato público está agendado para esta quinta-feira (18), às 11h30, no mesmo local.



Quando foi visto pela última vez, na noite do próprio dia 9, Carlos vestia camisa preta, short preto da marca Nike e chinelos pretos. A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Carlos Henrique de Oliveira Rocha seja comunicada imediatamente.

Contatos para informações:



Telefones da família: (21) 98291-1177 (Edna) ou (21) 96014-5663 (Beatriz).



* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.