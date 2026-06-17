Rio - A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (17), a incineração de aproximadamente 2,5 toneladas de drogas, na Zona Oeste do Rio. Os entorpecentes foram apreendidas em ações dos agentes ao longo dos últimos meses no estado do Rio.
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Entre as principais substâncias destruídas estavam a maconha e cocaína. A destruição do material ilícito foi acompanhada por policiais e demais órgãos competentes. Esta não foi a única ação realizada neste mês.
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