Maconha e cocaína estão entre os principais entorpecentes incinerados pela PF - Divulgação / Polícia Federal

Maconha e cocaína estão entre os principais entorpecentes incinerados pela PFDivulgação / Polícia Federal

Publicado 04/06/2026 07:37

Rio - A Polícia Federal incinerou, nesta quarta-feira (3), em Volta Redonda, aproximadamente 1,7 tonelada de drogas apreendidas em operações na região Sul Fluminense do Rio ao longo dos últimos meses.

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Entre as substâncias incineradas estavam principalmente maconha e cocaína. Grande parte do material foi retirado de circulação durante ações realizadas na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), além da Rodovia Lúcio Meira (BR-393) e em outras operações da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda.



A destruição dos materiais ocorreu em parceria com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que disponibilizou estrutura adequada para a eliminação segura dos entorpecentes. A ação foi acompanhada por policiais federais e demais órgãos competentes.