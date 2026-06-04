Celebração de Corpus Christi atraiu mais de 120 mil pessoas durante todo o dia em São Gonçalo - Divulgação/ Pascom Paróquia N. S. de Fátima

Celebração de Corpus Christi atraiu mais de 120 mil pessoas durante todo o dia em São GonçaloDivulgação/ Pascom Paróquia N. S. de Fátima

Publicado 04/06/2026 17:56

Rio - Centenas de fiéis ocuparam as principais ruas do Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana, desde o início da manhã desta quinta-feira (4), para confeccionar o tradicional tapete de Corpus Christi. Durante a celebração, mais de 120 mil pessoas prestigiaram os desenhos.

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Já considerado Patrimônio Cultural e Religioso do município, o tapete também está prestes a ser anunciado como Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, já que projeto neste sentido foi aprovado em primeira discussão esta semana na Assembleia Legislativa (Alerj).

Ao longo de quase dois quilômetros de extensão – ocupando as ruas Coronel Moreira César, Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha – os 236 painéis de 5,50 de altura x 3 de largura foram criados pelas equipes de voluntários durante toda a manhã, mesmo com a chuva que caiu sobre a cidade, com a utilização de 50 toneladas de sal, 200 sacos de serragem, xadrez, pó de café e outros materiais decorativos.

Neste ano, o evento realizado pela Arquidiocese de Niterói, Vicariatos Alcântara e São Gonçalo teve como tema "São Francisco, modelo de amor eucarístico", em harmonia com o Ano Jubilar Franciscano, que celebra 800 anos da morte de São Francisco de Assis. E o lema é "Ele veio morar entre nós" (Jo 1,14), em referência à Campanha da Fraternidade deste ano.



"O Corpus Christi é de grande relevância, é o maior evento da nossa Igreja aqui no município, já há 32 anos. Este é o trigésimo tapete – durante dois anos, não houve a celebração por causa da pandemia de covid-19 – e é um momento expressivo para mostrarmos nossa fé e agregarmos outras instituições neste mesmo intuito", afirmou o padre Douglas Alves Fontes, pároco da Paróquia São Gonçalo de Amarante.



A confecção dos tapetes reuniu mais de 230 voluntários das paróquias, movimentos, pastorais, escolas particulares e instituições públicas. "Sou da Paróquia São Judas Tadeu e participar da confecção dos tapetes é uma demonstração de fé e uma forma de celebrar a Eucaristia, um dos maiores símbolos da fé católica. Apesar do esforço e do frio da manhã, o trabalho é gratificante por permitir levar uma mensagem de amor e devoção às pessoas. E também é muito bom a união entre os fiéis e poder nos reunir com os nossos irmãos", disse Joycimar Ferreira, moradora do Rocha.



A mesma empolgação foi demonstrada por Ana Clara Lellis, de 20 anos. "O tapete de São Gonçalo é o maior. E aqui na celebração é o momento que a gente tem para demonstrar nossa fé, isso é o mais bonito. É a nossa forma de mostrar para o público o nosso amor por Jesus. E aqui podemos ver também várias pessoas que não são católicas, mas que vieram prestigiar", destacou.



O tradicional Corpus Christi prosseguiu ao longo da tarde, com louvores, Terço da Misericórdia com Ministério Louva Deus, às 15h, e a Santa Missa, às 16h, presidida pelo Arcebispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula, e, em seguida, a procissão.

Fiéis também se reuniram no Centro do Rio





Exposição Mesmo em meio ao frio e após uma madrugada de chuva, centenas de fiéis também se reuniram nesta quinta-feira (4) para confeccionar os tradicionais tapetes de Corpus Christi no Centro do Rio . Quem passou pela Avenida República do Chile encontrou cerca de 300 metros de desenhos coloridos e símbolos religiosos que transformaram a região em um grande cenário de fé e devoção.

Também nesta quinta-feira (4), foi aberta a exposição "Corpus Christi – Celebração de fé, história e arte", na Casa das Artes, em São Gonçalo, com visitação gratuita de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h. A mostra conta a história da festividade, seus significados e sua relevância para a memória e a cultura local. A exposição ficará no local até o dia 4 de julho.