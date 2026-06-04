Operação contou com equipes de diversos órgãos municipais - Carolina Castanho/Subprefeitura da Zona Sul

Operação contou com equipes de diversos órgãos municipaisCarolina Castanho/Subprefeitura da Zona Sul

Publicado 04/06/2026 14:29

Rio - Uma operação de fiscalização da Subprefeitura da Zona Sul aplicou R$ 21 mil em multas por ocupação indevida de calçadas em Copacabana e Botafogo, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (3) e madrugada desta quinta (4). Durante a ação, meia tonelada de materiais irregulares foi removida.

Em Botafogo, a fiscalização focou na ocupação irregular de calçadas por mesas e cadeiras de bares e restaurantes. Agentes da prefeitura vistoriaram 18 estabelecimentos nas ruas Arnaldo Quintela, General Polidoro, Fernandes Guimarães, Rodrigo de Brito e Oliveira Fausto. Os locais foram autuados.

Em Copacabana, a operação foi concentrada na limpeza urbana. Meia tonelada de entulho e materiais diversos acumulados em áreas públicas – incluindo 15 cadeiras, 11 baterias, 56 mídias, três botijões de gás, um carrinho e uma faca – foram recolhidos. A fiscalização de trânsito resultou em 20 multas por estacionamento irregular e na remoção de dois veículos, entre eles um automóvel abandonado fixado por correntes em um poste na Rua Dias da Rocha.

“As ações de ordenamento vão muito além da organização física. Quando combatemos a irregularidade e reforçamos a presença do poder público nas ruas, contribuímos diretamente para aumentar a sensação de segurança da população”, destacou o subprefeito da Zona Sul, Pedro Angelito.

Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social fizeram 15 abordagens a pessoas em situação de vulnerabilidade, uma foi acolhida.

A ação reuniu ainda equipes das Gerências Executivas Locais (GEL), Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, Comlurb, Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, IVISA-Rio e do 19º BPM (Copacabana).