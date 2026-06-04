Projeto de revitalização do Polo Gastronômico do Rio da Prata, em Campo GrandeDivulgação/ Prefeitura do Rio
"Esse projeto avançou, foi licitado e agora estamos em condição de iniciar as obras do Polo Gastronômico do Rio da Prata. Nós assumimos o compromisso de continuar prestando contas, voltando, explicando e apresentando os resultados para a população. E seguimos trabalhando para investir cada vez mais", disse o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, durante o evento que marcou o início das obras.
Em seguida, ele destacou a vocação turística da região. "Cada vez mais o Rio da Prata se consolida como um destino turístico da nossa cidade. Essa obra vai fortalecer o polo gastronômico, criar áreas de lazer e convivência e impulsionar a economia local, que já é muito forte."
O projeto prevê a implantação de novas calçadas com pavimentação em piso intertravado, concreto e trechos em granito, além da execução de meio-fio e sarjetas também em granito. As vias de rolamento receberão novo pavimento asfáltico, e o espaço contará ainda com travessias elevadas, reforçando a segurança viária e priorizando os pedestres.
Entre os novos elementos urbanos, estão previstos bancos em concreto armado, balizadores, bicicletário metálico, equipamentos de alongamento e um pórtico em concreto armado com aço corten, que marcará o acesso ao polo gastronômico.
A área também receberá tratamento paisagístico, com plantio de mudas de árvores e forração vegetal, além da implantação de golas verdes. Para valorizar o turismo local, serão instalados um mapa interativo e totens direcionais, reforçando a vocação da região para o ecoturismo.
A intervenção contempla ainda a reforma do Coreto e da Fonte Ornamental do Rio da Prata, bens tombados pela Prefeitura desde 1996 por constituírem importantes marcos da paisagem local. O projeto inclui também sinalização vertical e horizontal. Ao todo, mais de 12,3 mil metros quadrados de área pública serão revitalizados.
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