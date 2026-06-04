Projeto de revitalização do Polo Gastronômico do Rio da Prata, em Campo Grande - Divulgação/ Prefeitura do Rio

Projeto de revitalização do Polo Gastronômico do Rio da Prata, em Campo GrandeDivulgação/ Prefeitura do Rio

Publicado 04/06/2026 21:15 | Atualizado 04/06/2026 21:27

Rio - As obras de revitalização do Largo do Rio da Prata, em Campo Grande, na Zona Oeste, tiveram início oficialmente neste quinta-feira (4). As intervenções buscam requalificar o espaço ao longo da Estrada do Cabuçu, com a criação de áreas de lazer e convivência, além de fortalecer o polo gastronômico da região e impulsionar a economia local.

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O projeto é da Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsável pela execução das obras. O investimento é de R$ 6,6 milhões.



"Esse projeto avançou, foi licitado e agora estamos em condição de iniciar as obras do Polo Gastronômico do Rio da Prata. Nós assumimos o compromisso de continuar prestando contas, voltando, explicando e apresentando os resultados para a população. E seguimos trabalhando para investir cada vez mais", disse o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, durante o evento que marcou o início das obras.



Em seguida, ele destacou a vocação turística da região. "Cada vez mais o Rio da Prata se consolida como um destino turístico da nossa cidade. Essa obra vai fortalecer o polo gastronômico, criar áreas de lazer e convivência e impulsionar a economia local, que já é muito forte."



O projeto prevê a implantação de novas calçadas com pavimentação em piso intertravado, concreto e trechos em granito, além da execução de meio-fio e sarjetas também em granito. As vias de rolamento receberão novo pavimento asfáltico, e o espaço contará ainda com travessias elevadas, reforçando a segurança viária e priorizando os pedestres.



Entre os novos elementos urbanos, estão previstos bancos em concreto armado, balizadores, bicicletário metálico, equipamentos de alongamento e um pórtico em concreto armado com aço corten, que marcará o acesso ao polo gastronômico.



A área também receberá tratamento paisagístico, com plantio de mudas de árvores e forração vegetal, além da implantação de golas verdes. Para valorizar o turismo local, serão instalados um mapa interativo e totens direcionais, reforçando a vocação da região para o ecoturismo.



A intervenção contempla ainda a reforma do Coreto e da Fonte Ornamental do Rio da Prata, bens tombados pela Prefeitura desde 1996 por constituírem importantes marcos da paisagem local. O projeto inclui também sinalização vertical e horizontal. Ao todo, mais de 12,3 mil metros quadrados de área pública serão revitalizados.

