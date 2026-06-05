Publicado 05/06/2026 00:00

Jairinho: 43 anos por homicídio, tortura e coação. Monique tem a acusação desclassificada para culposa e recebe perdão judicial. Segundo a juíza, a cobrança social sobre a mãe superou a régua jurídica, o fórum encerra o processo, mas nas redes, o julgamento às vezes não tem fim.



Fundo eleitoral de 2026: R$ 4,9 bilhões a 30 partidos. PL e PT, os polos do discurso, lideram a divisão. A austeridade vira consenso quando o corte recai sobre o orçamento público e desaparece quando alcança o privilégio da própria política.