Agentes da Força Municipal prenderam dois homens suspeitos de furtar cabos de energia no Centro do Rio; ferramentas e fios retirados da rede elétrica foram apreendidos - Divulgação Força Municipal

Agentes da Força Municipal prenderam dois homens suspeitos de furtar cabos de energia no Centro do Rio; ferramentas e fios retirados da rede elétrica foram apreendidosDivulgação Força Municipal

Publicado 04/06/2026 13:45

Rio - Dois homens foram presos por agentes da Força Municipal, nesta quarta-feira (3), suspeitos de furtar cabos de energia na Avenida Presidente Vargas, próximo à Estátua de Zumbi dos Palmares, no Centro do Rio.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, as equipes realizavam patrulhamento na região quando perceberam a dupla retirando fios de um bueiro localizado na via pública. Eles foram abordados e detidos ainda no local.

Com os homens, os agentes encontraram cerca de 30 metros de cabos de eletricidade já retirados, além de ferramentas que teriam sido utilizadas na ação, como facas, alicates, serra de arco, lanternas, luvas e um equipamento artesanal usado para manipular os fios.

Durante a abordagem, os agentes também verificaram que um dos suspeitos estava com uma bicicleta de sistema compartilhado. Os dois homens foram encaminhados à 6ª DP (Cidade Nova), onde o caso foi registrado.