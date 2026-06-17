Novo viaduto vai melhorar a mobilidade em São João de MeritiDivulgação

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Após mais de dois anos de cobranças do deputado federal Bebeto (PP-RJ) junto ao governo federal, São
João de Meriti receberá nesta quinta-feira, 18, o ministro dos Transportes, George Santoro, para a
inauguração do novo viaduto da revitalização ferroviária — uma das obras mais aguardadas pela
população. A entrega marca mais uma etapa de um amplo conjunto de investimentos conquistados
para transformar a mobilidade urbana, aumentar a segurança e promover o desenvolvimento da
cidade.
A obra faz parte do projeto de revitalização da ferrovia da Baixada Fluminense, que vem sendo
acompanhado pelo deputado federal Bebeto desde o início do mandato. Ao longo dos últimos
anos, o parlamentar promoveu audiências públicas, realizou reuniões técnicas, acompanhou
visitas de fiscalização e levou o tema para a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos
Deputados.
O deputado também participou de diversas reuniões com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a MRS Logística e representantes do Ministério dos Transportes, cobrando que os recursos da outorga ferroviária fossem efetivamente revertidos em investimentos para São João de Meriti.
A revitalização da ferrovia já trouxe resultados concretos antes mesmo da inauguração do novo
viaduto. Entre as melhorias já entregues estão as passarelas que conectam bairros separados pela
linha férrea, construídas em intervalos de aproximadamente 200 a 300 metros para garantir
travessias mais seguras aos moradores. As passagens de nível localizadas no Éden, Vila Norma e
em outros pontos da cidade também receberam adequações com sinalização eletrônica,
passagens sinalizadas e cancelas automáticas.
Também já foram executadas obras de contenção de encostas e melhorias em diversos pontos
considerados críticos ao longo da ferrovia. O projeto contempla ainda a implantação de uma
ciclovia com aproximadamente 14 quilômetros de extensão e a construção de um muro ao longo
de toda a faixa ferroviária para aumentar a segurança da população.