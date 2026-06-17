Novo viaduto vai melhorar a mobilidade em São João de MeritiDivulgação
João de Meriti receberá nesta quinta-feira, 18, o ministro dos Transportes, George Santoro, para a
inauguração do novo viaduto da revitalização ferroviária — uma das obras mais aguardadas pela
população. A entrega marca mais uma etapa de um amplo conjunto de investimentos conquistados
para transformar a mobilidade urbana, aumentar a segurança e promover o desenvolvimento da
cidade.
acompanhado pelo deputado federal Bebeto desde o início do mandato. Ao longo dos últimos
anos, o parlamentar promoveu audiências públicas, realizou reuniões técnicas, acompanhou
visitas de fiscalização e levou o tema para a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos
Deputados.
viaduto. Entre as melhorias já entregues estão as passarelas que conectam bairros separados pela
linha férrea, construídas em intervalos de aproximadamente 200 a 300 metros para garantir
travessias mais seguras aos moradores. As passagens de nível localizadas no Éden, Vila Norma e
em outros pontos da cidade também receberam adequações com sinalização eletrônica,
passagens sinalizadas e cancelas automáticas.
considerados críticos ao longo da ferrovia. O projeto contempla ainda a implantação de uma
ciclovia com aproximadamente 14 quilômetros de extensão e a construção de um muro ao longo
de toda a faixa ferroviária para aumentar a segurança da população.
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