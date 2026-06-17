Novo viaduto vai melhorar a mobilidade em São João de Meriti - Divulgação

Novo viaduto vai melhorar a mobilidade em São João de MeritiDivulgação

Publicado 17/06/2026 19:19

Após mais de dois anos de cobranças do deputado federal Bebeto (PP-RJ) junto ao governo federal, São

João de Meriti receberá nesta quinta-feira, 18, o ministro dos Transportes, George Santoro, para a

inauguração do novo viaduto da revitalização ferroviária — uma das obras mais aguardadas pela

população. A entrega marca mais uma etapa de um amplo conjunto de investimentos conquistados

para transformar a mobilidade urbana, aumentar a segurança e promover o desenvolvimento da

cidade.

A obra faz parte do projeto de revitalização da ferrovia da Baixada Fluminense, que vem sendo

acompanhado pelo deputado federal Bebeto desde o início do mandato. Ao longo dos últimos

anos, o parlamentar promoveu audiências públicas, realizou reuniões técnicas, acompanhou

visitas de fiscalização e levou o tema para a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos

Deputados.

O deputado também participou de diversas reuniões com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a MRS Logística e representantes do Ministério dos Transportes, cobrando que os recursos da outorga ferroviária fossem efetivamente revertidos em investimentos para São João de Meriti.

A revitalização da ferrovia já trouxe resultados concretos antes mesmo da inauguração do novo

viaduto. Entre as melhorias já entregues estão as passarelas que conectam bairros separados pela

linha férrea, construídas em intervalos de aproximadamente 200 a 300 metros para garantir

travessias mais seguras aos moradores. As passagens de nível localizadas no Éden, Vila Norma e

em outros pontos da cidade também receberam adequações com sinalização eletrônica,

passagens sinalizadas e cancelas automáticas.

Também já foram executadas obras de contenção de encostas e melhorias em diversos pontos

considerados críticos ao longo da ferrovia. O projeto contempla ainda a implantação de uma

ciclovia com aproximadamente 14 quilômetros de extensão e a construção de um muro ao longo

de toda a faixa ferroviária para aumentar a segurança da população.