Rosângela Nascimento morreu em março de 2023Arquivo Pessoal
A nova data foi marcada para o dia 24 de setembro de 2026, às 10h. O adiamento ocorreu após um pedido da defesa do réu, que alegou a impossibilidade de comparecimento de uma das testemunhas de defesa.
Segundo informações obtidas pela reportagem, nenhuma das testemunhas arroladas pela defesa compareceu ao fórum. A justificativa apresentada foi que o marido de uma das testemunhas passará por uma cirurgia nesta quarta-feira (18). Apesar da possibilidade de participação por videoconferência, a defesa solicitou o adiamento da sessão.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a assistência de acusação não se opuseram ao pedido, que foi acolhido pelo juízo responsável pelo caso.
Elton Hilton Herculano de Lima é acusado de matar a então namorada, a capitã médica do Exército Rosângela da Silva Santos do Nascimento, em março de 2023, no Cachambi, Zona Norte. De acordo com as investigações da 23ª DP (Méier), a vítima morreu por asfixia e intoxicação exógena dentro do apartamento onde morava. Rosângela trabalhava no Hospital Central do Exército (HCE), em Benfica, na Zona Norte. Ela era capitã médica e fazia pós-graduação para oficiais médicos em Anestesiologia.
A denúncia aponta que o acusado teria tentado simular um suicídio para encobrir o crime. O laudo de necropsia identificou sinais de constrição no pescoço e substâncias que provocaram depressão respiratória no organismo da médica.
Ainda conforme o inquérito, Elton também teria adotado medidas para tentar obter vantagens patrimoniais após a morte da vítima, incluindo o registro unilateral de união estável pós-morte e o pedido de pensão junto ao Exército.
Preso desde setembro de 2024, ele responde pelo crime de feminicídio. A família de Rosângela acompanha o caso e cobra a condenação do acusado.
Após o adiamento da sessão, Roberta Ferreira, cunhada da vítima, lamentou a decisão e afirmou que a família se sente novamente impactada pela demora na conclusão do caso.
A reportagem tenta localizar a defesa de Elton. O espaço está aberto para manifestação.
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