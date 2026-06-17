Moradores e trabalhadores avaliam patrulhamento da Força Municipal no Méier e Cachambi - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Moradores e trabalhadores avaliam patrulhamento da Força Municipal no Méier e CachambiReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 17/06/2026 13:11

Rio - O patrulhamento da Força Municipal, Divisão de Elite da Guarda Municipal, no Méier e Cachambi, na Zona Norte, completa 10 dias nesta quarta-feira (17). O foco do policiamento é combater roubos e furtos nos locais e horários em que as manchas criminais apontam grande incidência desses crimes.

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A reportagem do O DIA esteve no Méier, próximo a estação de trem, e ouviu moradores e trabalhadores do lugar. Rennan Farias, de 30 anos, é vendedor em uma joalheria. Apesar de morar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, passa bastante tempo na Zona Norte, onde escutou muitos relatos de assaltos.

"A partir das 19h, pois é um horário que o comércio está praticamente todo fechado. [...] Tenho ouvido muitas pessoas relatarem assaltos pela região. [...] Principalmente roubos de motos e carros", contou o vendedor.

Ele tem visto o patrulhamento na região e ressaltou a importância da iniciativa. "Só em ter agentes próximos aos bairros, já inibe muito qualquer tipo de ação de assaltantes". Inclusive, o vendedor presenciou, na tarde desta terça (16), um suspeito com bag de motoboy sendo encaminhado pela Força Municipal. "[O suspeito e os agentes] ficaram um tempo conversando. E no final, ele foi levado com a bicicleta e tudo".

Moradora do Cachambi, Luciana Duarte, de 50, já presenciou um assalto na região antes do patrulhamento. Com isso, ela também avalia a ação de forma positiva, ressaltando a sensação de segurança que trouxe. "Eu percebi que com a presença deles teve melhoraria. Me senti melhor quando desci a rua saindo da academia e os vi. Porque [o policiamento] inibe qualquer ação", afirmou a corretora de imóveis, que trabalha em vários bairros da cidade, inclusive no Méier.

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Esta foi a segunda área da Zona Norte a receber o patrulhamento das equipes, que já realizam o patrulhamento, desde 26 de abril, na região entre a Rua São Francisco Xavier e a Praça Afonso Pena, na Tijuca.



As equipes da Força Municipal já atuam também em outras regiões da cidade: Rodoviária do Rio X Terminal Gentileza X Estação Leopoldina; Jardim de Alah; Avenida Presidente Vargas X Campo de Santana X Central do Brasil X Cinelândia; Campo Grande (estação de trem X calçadão); Tijuca (São Francisco Xavier X Afonso Pena); e Botafogo, nos perímetros da Rua Lauro Müller X Rua General Severiano X Avenida Venceslau Brás; entorno do Metrô Botafogo (incluindo a Rua São Clemente, a Rua Voluntários da Pátria e transversais); e eixo da Praia de Botafogo X Rua Marquês de Abrantes, com algumas vias do bairro do Flamengo, além do perímetro em Bangu (Calçadão x Bangu Shopping).



Balanço operacional



Desde o início da atuação da Força Municipal, no dia 15 de março, os agentes já realizaram mais de 5.570 abordagens, resultando em 740 prisões em todas as áreas de atuação da Divisão de Elite da Guarda Municipal. Também foram recuperados 128 celulares, 126 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões, além das apreensões: uma pistola, cinco réplicas de arma de fogo e 34 armas brancas.