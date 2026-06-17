Ocorrência interditou parte do Mergulhão Billy Blanco - Reprodução / Redes Sociais

Ocorrência interditou parte do Mergulhão Billy BlancoReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/06/2026 12:49

Rio - Um confronto terminou com um policial militar e dois suspeitos baleados, no fim da manhã desta quarta-feira (17), na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Outros três homens foram presos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) receberam informações sobre um grupo circulando pela Avenida Ayrton Senna em um carro roubado.

Com apoio de equipes da Operação Segurança Presente, os policiais tentaram abordar o veículo. De acordo com a PM, nesse momento, os ocupantes do automóvel atiraram contra os agentes, dando início a troca de tiros.

Um policial foi atingindo, sendo prontamente socorrido. Além dele, dois suspeitos ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. Ainda há informações sobre os nomes e estados de saúde dos baleados.

A ação terminou com três homens detidos e uma pistola apreendida. As equipes recuperaram o veículo roubado.

Durante a ocorrência, uma faixa do Mergulhão Billy Franco, no sentido orla, altura da Cidade das Artes, ficou interditada.